Marija Mikić je imala tri teške operacije glasnih žica, a sada o svemu priča otvoreno. Pevačica se uspešno oporavlja od poslednje u nizu operacija koje je imala u Turskoj. Naređeno joj je strogo ćutanje, a da sve ide na bolje pokazuje i podatak da je već imala nastupe u Crnoj Gori.

Sada Marija otvoreno govori o simptomima koji su doveli do toga da hitno mora na operacioni sto.

- Jedan dan sam se samo probudila bez glasa. Da li je od napora? Jeste. Da li sam pušač? Jesam. Sve je to naravno doprinelo. Išla sam od doktora do doktora i dobijala dijagnoze da su glasne žice natečene i da "idem kući da ćutim". Idem kući da ćutim je prouzrokovalo nenormalan socijalni i društveni život, depresiju, nezadovoljstvo, a da ne pominjem strah od izlaska na binu i odgovornosti prema publici i svom poslu.

Kako kaže, nije toliko često da se ljudi rode sa simptomima, koje ima ona.

- Inače, 13 odsto ljudi na svetu rođeno je sa džepovima na glasnim žicama koje nekome vremenom zarastu, a nekome ostanu "džepovi". Pogađajte koja sam ja grupa ljudi. Svih ovih godina u tim džepovima su se skupljale infekcije, mrtva tkiva, epiteli i svašta nešto. Mnogo je doprinelo korišćenje kortikosteroida koji su jedini davali rezultat da izdržim nastupe, što je prouzrokovalo truljenje tog istog tkiva - navela je Marija odgovarajući na pitanja ljudi na Instagramu.

"Mislila sam da oporavak teče dobro, a završila sam na operaciji"

Marija sada opisuje i kako su protekle operacije i šta je sve prošlo onako kako se nije nadala.

- Prva operacija je bila otvaranje tih džepova, čišćenje i usisavanje pod mikroskopom, što podrazumeva težak i strog oporavak.

Glasnice su mnogo osetljiva stvar i svaki stres ili životna situacija uglavnom se odrazi na njih. Uz sve što mi se desilo u poslednje vreme iako sam ja mislila da oporavak teče dobro, ali sporo, stvorile su se nove ciste koje su otežavale pričanje, a kamoli pevanje.

To smo ustanovili na poslednjem pregledu u Istanbulu i istog dana sam bila na operacionom stolu - zaključila je pevačica.