Kompozitor Goran Ratković Rale našao se u centru skandala kada je pevačica Ana Nikolić prijavila za nasilje. Incident se dogodio u Raletovoj kući na Avali i rale je izneo svoju stranu priče. Nije poricao da je bilo nasilja, ali kako tvrdi, ono je obostrano.

- Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam ko je tu nasilnik, a ko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili nedelju dana i to je maksimum - rekao je Rale, a onda otkrio šta se dogodilo tog dana kada ga je Ana prijavila za nasilje.

- Tog dana, ja sam spavao u sobi, a ona je uzela da mi proverava telefon i čita poruke. Našla je prepisku sa devojkom koju ja i ne poznajem. To je neki njen fan, pisala mi je kada smo išli na Krk. Meni je broj telefona pisao na Instagramu, našla me je i rekla da je šminker i da bi joj bila čast da našminka Anu ukoliko nema šminkera.

- Nije mogla da se smiri, ona je celu sobu razbila. Uzeo sam telefon i rekoh: "Sad ću da snimim šta si sve razbila". To su bile psovke, uvrede... Sve imam snimljeno na telefonu. Kaže: "Gledaj mi modrice, gledaj šta mi radiš". Rekoh, ajde daj da snimim te modrice, a ono nema ništa po telu. U jednom trenutku je otišla u kuhinju, polomila je sve što može. Onda je ušla u trpezariju, bacala je tanjire što su ostali od ručka po zidovima. Tu sam skočio i rekao: "Alo, bre, ženo, ovo je treći put da razbijaš celu kuću, jesi normalna budalo?". Rekla mi je: "Sada ću, bre, da uzmem nož da te izbodem". Otišla je u kuhinju i ja sam stvarno mislio da će to uraditi. Međutim, ona je ostavila nož i zaletela se na mene da me udari. Ja sam je uhvatio za ruke, ona se tu otimala i stvarno sam je u tom otimanju jednom nehotice udario. Kada sam video da ne mogu da je smirim, samo sam je obgrlio i spustio na pod. Molio sam je da se smiri - prisećao se incidenta kompozitor.

- Kada sam je pustio, uzela je ključeve od automobila, dala gas i razvalila kapiju i rampu i otišla. Posle 10 minuta mi šalje fotografiju iz policijske stanice, ja sam joj napisao: "Prijavi se".

Rale tvrdi da je snimak koji je Ana objavila, a na kojem je pokazala povrede, nastao pre godinu dana.

- To je stari snimak, od pre godinu dana, to nije sada. To je odavno i nema veze sa događajem za koji je tereti. Evo i ja imam ovde ogrebotine - rekao je Rale i pokazao nam tragove na ruci.

Ana Nikolić u modricama, tvrdi da je prebijena

- Ja nisam rekao da nije došlo do fizičkog kontakta, ali ja nju nisam prebio. Gledao sam da što bezbolnije izvučem i sebe i nju iz te situacije. Kada je lomila tanjire video sam na kolenu da je imala malu posekotinu. Nije to da sam ja nju tukao, prebio, to nema veze.

"Ako prekršim zabranu prilaska, idem u zatvor"

Raletu je izrečena privremena mera zabrane prilaska, a on je sada otkrio detalje procesa.

- Izrečena mi je privremena mera zabrane prilaska 48 sati i dobiću još mesec dana. Takva je procedura, niko neće da reskira da dođe do incidenta. Posle će tužilac videti da li ima elemenata da me krivično goni ili ne. Problem je što je od incidenta do danas ona meni poslala sigurno 400 poruka - rekao je on, pa otkrio sadržinu poruka.

Pretnje su bile, a ja ne smem da odgovorim ni na jednu. Ne smem da odgovorim ništa, sve da napišem i "Volim te", ona može da me prijavi i da ja dobijem 60 dana zatvora. Preti mi nekim ministrima i glupostima, kao da će neko da se bavi sa njom i sa mnom.

Prema njegovim rečima, razlog čestih svađa je uvek ljubomora.

- Ljubomora je uvek razlog svađe, ja to u životu nisam video. Imam skoro 60 godina, jel ona normalna? Ona ode negde i misli ja tu pravim žurke i ne znam šta. Nikada niko nije ušao ovde, ali to nju ne možeš da ubediš. Njoj na ulici sada neko da priđe i kaže nešto, ona će verovati toj osobi, a ne meni. Sve što kažem lažem, za nju sam ja prevarant, lopov, manipulator, lažov, takmičim se sa njom, želim da budem zvezda... Ništa od toga nije istina, sve što sam uradio - uradio sam iz najbolje namere za nju da ona bude dobro. Ono što sam ja izdržao, ne znam da li postoji još jedan čovek koji bi podneo - govorio nam je Rale.

"Ne duguje mi novac"

Na snimku koji je Ana podelila se čuje kako Rale govori da mu ona duguje novac.

- Ma jok, šta ona meni duguje, ne duguje mi ništa. To je bila neka svađa...