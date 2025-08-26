Slušaj vest

Veljko Ražnatović, sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, podelio je na svom Instagram profilu emotivan snimak reprezentativaca Srbije. Na fotografiji se vidi ekipa košarkaša u plavim dresovima, okupljena i nasmejana, a Veljko je uz objavu napisao: "Znači, volim vas sve kao da vas je Svetlana rodila".

Veljko Ražnatović objavio fotku sa reprezentativcima Srbije
Veljko Ražnatović objavio fotku sa reprezentativcima Srbije Foto: Printsceen/Instagram

Podsetimo da je Srbija u Rigu stigla u ponedeljak oko podneva, a prvi trening je imala sinoć oko 21 čas. Svi igrači su na raspolaganju treneru Pešiću i početak šampionata dočekujemo bez ikakvih zdravstvenih problema.

Prvi meč na Eurobasketu Srbija će igrati protiv Estonije u za sredu sa početkom od 20 časova i 15 minuta. O prvom potezu selektora Srbije Svetislava Pešića na Eurobasketu pročitajte OVDE.

