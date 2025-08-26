Sin Svetlane Cece Ražnatović podelio je na svom Instagram profilu emotivan snimak reprezentativaca Srbije
"VOLIM VAS SVE KO DA VAS JE SVETLANA RODILA" Veljko Ražnatović ponosno se obratio košarkašima Srbije (FOTO)
Veljko Ražnatović, sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, podelio je na svom Instagram profilu emotivan snimak reprezentativaca Srbije. Na fotografiji se vidi ekipa košarkaša u plavim dresovima, okupljena i nasmejana, a Veljko je uz objavu napisao: "Znači, volim vas sve kao da vas je Svetlana rodila".
Veljko Ražnatović objavio fotku sa reprezentativcima Srbije Foto: Printsceen/Instagram
Podsetimo da je Srbija u Rigu stigla u ponedeljak oko podneva, a prvi trening je imala sinoć oko 21 čas. Svi igrači su na raspolaganju treneru Pešiću i početak šampionata dočekujemo bez ikakvih zdravstvenih problema.
Prvi meč na Eurobasketu Srbija će igrati protiv Estonije u za sredu sa početkom od 20 časova i 15 minuta. O prvom potezu selektora Srbije Svetislava Pešića na Eurobasketu pročitajte OVDE.
