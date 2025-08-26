Melanija Miljković želi da uđe u rijaliti da promoviše sebe

Snimanje profila i priprema za devetu sezonu Elite uveliko traje, a novi učesnici daju sve od sebe da se predstave u što boljem svetlu.

Pojavili su se novi potencijalni takmičari, a jedna od njih je Melanija Miljković koja je otkrila zašto želi da se pojavi u ovom rijaliti formatu.

Nema zanimanje ali ima talenat

- Dolazim iz Leskovca, imam 19 godina. Bavim se muzikom, plesom, glumom, od svega pomalo. Dolazim da ispromovišem sebe i svoje talente. Planiram mnogo toga u narednom periodu i tako - rekla je Melanija za Estradu iz drugog ugla i priznala zašto je odlučila da se okuša u ovom tv projektu:

- Zabavno mi je, gledam rijalitije. Mislim da je to jedno novo iskustvo, totalno mi je to kul. Mislim da bih se baš snašla jer imam samopouzdanje, harizmu, sve što je potrebno rijalitiju.

Nova učesnica mrzi ružne ljude

Deveta sezona rijalitja "Elita" počinje 6. septembra, a još jedna kandidatkinja predstavila se medijima.

Dušica Đokić je atraktivna brineta, sa izvajanim, više muškim, telom i bujnim siikonskim grudima.

Motiv ulaska

"Novac, slava, moć, iskustva, nova poznanstva to me privlači. Takmičarski duh me najviše privlači, spremna sam na izazove. Držim trenige, u reprezentaciji sam, 8 godina sam se takmičila u bodibildingu, stipendista sam. Znam da će mi rijaliti doprineti" - rekla je Dušica, pa progovorila o ljubavi u rijalitiju.

"Od sudbine se ne može pobeći, ali ako bi mi se desila neka ljubavna situacija i ako bi nekom stalo do mene dovoljno, mislim da ne bi dozvolio da se moja reputacija uništi. Ko zna šta će me tamo zateći. Ne znam ni ko će tamo biti. Moj tip muškarca je neko ko mene može da prati u fizičkom i energetskom smislu, energija je iznad svega. Muškarac nije frajer ako je bio sa pola kuće " - rekla je nova učesnica Elite.

"Od svoje 18. godine sam sama, i sve sam sama postigla. Bila sam 6 meseci na hlebu i pašteti da bih zaradila za silikone.Ne volim ružne i debele ljude i koji imaju svetle oči. Tata ne zna za ulazak u rijaliti, a mama me u svemu podržava i moja rođena sestra Imam kontak sa tatom, ali on je patrijarhalan, ali saznaće on" - pričala je Dušica.

Gastoz pobednik Elite 8

Nenad Marinković Gastoz je pobedio u osmoj sezoni Elite, a prvi put se pojavio kao vloger pre skoro dve decenije.

Naziv njegovog vloga je Gastozz Stories i prvi put je postavio klip 6. novembra 2009. godine. Posebnu pažnju je privukao klip „Nafurana mala“ u kome ismeva devojku po imenu Stefana. Na ovaj način je stekao mnogo fanova, ali bilo je i onih koji su ga kritikovali. Ostali popularni klipovi su: „Pesma o fejsbuku“ koju je sam komponovao, parodija „Mala nevesta“, „How to kiss a devojka with usta and jezik“, kao i drugi koje je snimio sa bivšom devojkom Marijom Jakovljević.

Marinković je godinama u javnom svetu, a "Burazengije" ga prate od kako se pojavio u medijima. Ima armiju fanova koja je uvek uz njega i koja ga je dva puta dovela do pobede u rijaliti formatima. Pobeda u Eliti 8 je treća kruna, te ga mnogi nazivaju kraljem rijalitija jer time oborio rekord pobeda u ovom tipu takmičenja.

Kada se našao u zatvoru na Tajlandu, armija fanova i prijatelja se organizovala i skupljala novac kako bi se uplatila kaucija, a pretpostavlja se da su upravo oni jedni od ljudi koji su glasali na kraju Elite.

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

