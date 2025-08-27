Slušaj vest

Goran Ratković Rale za Kurir je prvi put progovorio o odnosu sa Anom Nikolić i njihovoj burnoj vezi.

Kompozitor je istakao da su problemi krenuli od samog početka, a nedavno je došlo do incidenta kada je Nikolićeva tvrdila da ju je mučki pretukao.

Rale je za Kurir otvorio dušu i otkrio jedan od problema zbog kojih su se konstantno svađali.

"Ja sam projekat od milion dolara"

- Ja sam uvek želeo svoju slobodu, imao sam je kao što sam je imao do trenutka dok nju nisam upoznao. Kad sam nju upoznao, onda je krenulo to neko, da kažem, iz dana u dan ludilo. Odem recimo u 12 studio da radim, sačekam Taru u 5 da dođe, a onda sa Tarom idem. Super mi je sa njom, dete se igra u igronici i ja uživam. I tako tri dana za redom. I ona kaže: "Tri meseca te nemam. Ti me ne voliš, ti jednostavno samo radiš, samo radiš, samo radiš".

1/10 Vidi galeriju Pevačica je doživela nasilje Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Kurir

- Okej. Ako si projekat od milion dolara, a ja to ne vidim, daj da vidim šta je problem. Zašto ja to ne vidim? Znači, da bi bila projekat od milion dolara, ili već koliko nebitno je, ti trebaš da imaš bend. Imam ja bend. Okej? Pošalji mi broj telefona od čoveka Dušana bubnjara, ja ga nazovem, čovek je došao u Beograd, on je sastavio ekipu, jednu predobru ekipu, mislim, ne predobru, nego, verujte mi, vrhunski nešto.

"Nije došla ni na jednu probu"

- Možda najbolje što sam ja čuo. Znači, to su, ne samo što su dobri momci, nego i vrhunski svirači. Ok, hajmo da krenemo sa probama, to je toliko dobra energija bila od prvog dana. Ona nije došla niti na jednu jedinu probu. Na prvu probu je došla, bila je tu 15 minuta, otpevala dve-tri pesme i ja sam rekao, stvarno je bilo to impozantno. Ja sam se oduševio i kažem: "Dođi da te zagrlim, molim te, znaš, ja sam oduševljen" , a ona mi na to kaže "Zašto?"

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić u Urgentnom centru Foto: Kurir

"Non stop kasni"

- Kako normalno da pričam kada ona non-stop kasni. Ona ne kapira da vlasnici klubova jedva čekaju da se nešto desi da mogu da te z*jebavaju, hajde kažem tako. Znači, to stvarno mora da bude ekstra ful da ti niko ne prigovori. U svakom drugom slučaju imaš problem.

Foto: Nenad Kostić

- Ne ona kao ona, kao izvođač, nego ja kao neko koji sam prvi tu pored nje. Da ja moram da glumim idiota, da se grlim sa ljudima, da pričam bajke i šta ja znam. Ona ne shvata da me stavlja u situaciju, da ja stvarno za sebe mislim da sam gospodin i da sam korektan prema svakom, da dođem u situaciju da moram da se pravdam, da moram da budem manji od makovog zrna. Zašto? Zato što njoj je to svejedno. Ako ja uđem, znači mi već moramo da budemo na sceni, a ona se i dalje šminka. Ja uđem i kažem "Ana", ona me prekine: "Ja sam rekla, nema koncerta ako još jednom uđeš, marš i izađi napolje." Znači, to je histerija i haos. Hajde, ti budi pametan.

