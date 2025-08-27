Slušaj vest

Ana Nikolić prijavila je dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje. Pevačica se oglasila na društvenim mrežama i javno molila za pomoć, optuživajući Raleta da ju je mučki pretukao. Rale je nakon toga odluči da podeli svoju stranu priče i detalje ispričao za Kurir.

Šta se zapravo dogodilo između pevačice i kompozitora i koliko je važno da javne ličnosti govore o nasilju kako bi podigle svest građana da nasilnika prijave, tema je o kojoj su govorile gošće emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, novinarke Kurira Ljiljana Stanišić i Teodora Borozan, kao i crnogorski voditelj Božo Dobriša, koji se uključio uživo u program.

1/10 Vidi galeriju Pevačica je doživela nasilje Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Kurir

Dobriša: Rale je skočio na mene i Anu, ona se spasila i pobegla na scenu

Dobriša se prisetio dva nastupa na crnogorskom primorju na koje gleda kao ključne u onome što je prethodilo sukobu kada je Ana prijavila Raleta policiji.

- Mnogo toga se dešavalo kako na Aninom prvom, tako i na drugom nastupu. Bili su posećeniji nego ikada. 18. avgusta bio je zakazan i treći nastup gde se Ana nije pojavila. Već tada je bila aktuelna ova priča i maltretiranje od strane Raleta.

Do koškanja je, kako kaže Dobriša, došlo već u noći prvog nastupa.

- Prvi nastup je protekao odlično, Rale je bio sa njom. Ja sam u jednoj emisiji izjavio da on nije za Anu, da je mnogo stariji i da je koristi zbog popularnosti. To mu se nije svidelo i bukvalno me je dočekao na nož. Ani sam postavljao pitanja, a jedno od njih bilo je vezano za izjavu njene majke, odnosno to kako je svaka Anina ljubav iz Crne Gore. Nadovezao sam se i pitanjem da li sam ja možda sledeći, Rale je to slušao. Skočio je na mene i na Anu, ona se spasila, pobegla je i izašla na scenu.

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić u Urgentnom centru Foto: Kurir

Dobriša je otkrio uznemirujuće detalje svađe koja se desila pre početka drugog nastupa u najvećoj diskoteci u Crnoj Gori.

- Ana je na drugi nastup kasnila. Trebalo je da se pojavi na sceni u 1.30, a izašla je tek posle 2.20 jer se svađala sa Raletom. Na tom nastupu unajmila je privatno obezbeđenje, iako svaka diskoteka ima svoje koje je sasvim dovoljno. Ona je već tada sumnjala u Raleta. Slušali smo kako se u bekstejdžu svađaju, tražio joj je pare. Govorio joj je kako treba da ide da se vidi sa prijateljima, u šta je ona sumnjala i optuživala ga da ide da se vidi sa nekom pevačicom, njenom koleginicom. Nastao je haos među njima i tada su počele prve varnice.

Dobriša je otkrio da Ana i Rale pre, ali ni posle nastupa nisu želeli da odsednu u hotelu, već su se uputili pravo u diskoteku kako bi se pevačica tu spremila, a nakon nastupa su krenuli direktno nazad u Beograd.

Dobriša je saznao i oko čega su se pevačica i kompozitor često svađali.

- Optuživao ju je i za veliki broj haljina koje je morao da joj kupuje. Ana je velika zvezda, mora imati haljine među kojima će birati. Načuo sam i da je Rale spremio pet pesama za Anu, a da želi da ih da toj pevačici koja se pominje. Zbog toga je Ana napravila dodatni haos.

"RALE IMA LJUBAVNICU ZA KOJU ANA ZNA, TO JOJ JE KOLEGINICA" Crnogorski voditelj tvrdi: Daće joj sve Anine pesme! Napravila je haos, a pre toga je i mene napao! Izvor: Kurir televizija

Stanišić: Ana je samo potvrdila ono što se već dugo spekuliše

Stanišić je govorila o jednom od incidenata nastalom između Ane i Raleta, kada je on uzeo njen honorar nakon nastupa u Orašju, a potom ušao u auto i ostavio je samu da potraži pomoć.

- Način na koji je Ana prezentovala sve u javnosti i društvenim mrežama ukazuje na to da je njoj potrebna stručna pomoć. Najviše me je uplašilo to kada sam dobila jednu poruku gde je govorila kako je išla od motela do benzinske stanice i da niko nije hteo da joj pomogne. Teturala se, tražila je pomoć jer verovatno nije umela da se snađe. Ljudi su mogli da pozovu hitnu pomoć, policiju, Nije važno kako će se završiti to između njihdovje, njoj u ovoj situaciji treba pomoći da ona izađe iz svega ovoga kao žena koja će da pevaziđe ono u čemu se našla, najviše zbog deteta.

Teodora Borozan ukazala je na važnost izveštavanja o ovakvim temama, kako bi se podigla svest i empatija i na taj način pružila pomoć žrtvama nasilja.

- Od početka se radi o turbulentnom odnosu. Čuli smo i Raletovu stranu priče, da nije baš sve bilo bajno ni kada je Ana u pitanju. Mi kao novinari tu smo da podignemo svest da ovakve situacije ne treba da se dešavaju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs