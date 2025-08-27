Slušaj vest

Dara Bubamara zna da živi, a naročito da uživa. Pevačica poslednjih deset dana letuje na Mikonosu. Ona je je za odmor izdvojila ni manje ni više nego 7.000 evra.

Ne skida osmeh sa lica

Samo skupo

Dara je odsela u jednom od luksuznijih hotela na ovom grčkom ostrvu, a svakodnevno se snima na plažama i u skupim restoranima. Pored ića i pića, ona je pokazala i zanosne obline u bikiniju na koje je po svemu sudeći i te kako ponosna.Bubamara puni baterije za nove radne pobede jer je od septembra čekaju nastupi širom zemlje i regiona, ali i njena prva sezona "Zvezda Granda", takmičenja u kom je ona novi član žirija.

Život na visokoj nozi

Ona je jedna od retkih izvođača sa estrade za koju nema zime jer su mesta gde ona nastupa ispunjena do poslednjeg mesta. Sada kada je preplanula i sveže odmorna, nema sumnje da će na sceni dati svoj maksimum.

Pevačica će se od jeseni nać i u novoj ulozi u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda. Ona je samouvereno poručila da će gledaoci zbog nje gledati takmičenje:

- Sve u svemu ja obećavam dobar šou i puno humora i boriću se za kandidate. Već mi ljudi pišu da će ovaj talnet šou program gledati zbog mene i dosta će se kandidata prijaviti zbog mene. Takođe, žiri u "Grandu" je zaista na vrhusnkom novou. Tu mi je Ceca, Ana, Đurišićka, a doći će još neko. Prave zvezde