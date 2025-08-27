Slušaj vest

Milica Todorović je maksimalno posvećena drugom stanju, u kojem uživa. Pevačica jedva čeka da postane mama, a do tada vodi računa kako o svom zdravlju tako i o zdravlju svoje bebe. Jedna od njenih bliskih prijateljica je na društvenim mrežama otkrila da je Milica promenila ishranu.

Ostvarila svoj san

Pevačica je srećna i zadovoljna

Novi meni u drugom stanju

Ona sada pored osnovnih namirnica, konzumira i namirnice koje su od krucijalnog značaja za nju i bebu. Otkako je saznala da je u blagoslovenom stanju, Milica se povukla iz javnog života, ali i s društvenih mreža, i uživa u najlepšem periodu za jednu ženu.

Muzička zvezda trenutno daleko od očiju javnosti uživa u najlepšim danima života. Pevačici se ostvarila najveća želja da postane mama,pa tako sada trudničke dane provodi u svom rodnom gradu, prenose mediji.

Bog joj je dao blagoslov

Milica je ranije govorila da joj je velika želja da postane majka.

- Želim da napravim veliki koncert, pa da ih nižem, da se ta turneja raširi. To mi je velika želja, album se završava, jako sam srećna zbog toga. Druga želja naravno da se ostvarim u ulozi mame. Treba biti skroman u životu, mislim da se odvija sve kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali biće kako Bog kaže. Možemo da pravimo planove, ali biće kako nam je zapisano - istakla je ranije pevačica za “Grand”.