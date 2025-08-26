Slušaj vest

Veljko Ražnatović je tata za primer. Poznati bokser toliko uživa u ulozi roditelja da sa suprugom Bogdanom Ražnatović deli sve poslove oko tri sina.

Nasledniku Svetlane Cece Ražnatović ne pada teško da ustaje u tri ujutru kako bi promenio pelene ili nahranio dete i u svemu barabar želi da učestvuje sa svojom suprugom.

Uvek uz svoju porodicu

Tradicija, lojalnost, doslednost

Koliko je posvećen kao otac, sportista često pokazuje na društvenim mrežama, gde s pratiocima podeli snimke sa sinovima, koje vaspitava u tradicionalnom maniru.

Veljko je nedavno objasnio i šta misli o razvodu:

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu - stoji u video snimku, a Veljku Ražnatović se očigledno dopalo šta je govorio te je to i podelio.

Njih dvoje su godinama u srećnom braku u kom su dobili i na pravi način odgajaju tri sina. Njihovo porodično gnezdo su svili u Titelu, gde su napravili pravi raj.

Stvoreni jedno za drugo

Veljko ima i svoju farmu živine.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on i otkrio kako su ga meštani prihvatili.

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - objasnio je on tada u "Laganom potkastu".