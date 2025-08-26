Slušaj vest

Dragana Katić godinama je u medijskom svetu, a pored poslovnih uspeha koje je imala kroz karijeru, najviše se ponosi svojim sinovima.

Voditeljka je istakla da su centar njenog sveta sinovi, Boban koji je završio arhitekturu, živi u Berlinu i Bojan koji je završio Fakultet političkih nauka.

Ponos i dika

- Najponosnija sam na njihovo bezuslovno poštenje, na njihovu čistotu, obrazovanje, otvorenost prema svetu i ljudima. Imaju prijatelje iz svih krajeva, posebno Boban koji živi u Berlinu. Presrećna sam kad odem kod njega i vidim te divne mlade, pametne i obrazovane ljude sa kojima se druži. Ponosna sam na odgovornost koju moja deca imaju prema životu, poslu, prijateljima. Sebe ću staviti na poslednje mesto, iako sam njima na prvom.

1/8 Vidi galeriju Dragana Katić Foto: Printscreen/Instagram

Za ljubav nema vremena

Voditeljka kaže kako ljubav trenutno nije u njenom rasporedu.

- Za ljubav uvek ima mesta, ali je trenutno nemam u rasporedu. Ne planiram je, ali je očekujem. Ako se i ne desi, bože moj! Život mi je ispunjen i bez te muško-ženske ljubavi. U svakom slučaju, takve stvari se dešavaju nenadano – jedan izlazak, slučajan susret i sve se promeni za minut.

1/6 Vidi galeriju ŠOK MEDIJSKI TRANSFER! Dragana Katić napušta Grand posle 24 godine?! Evo gde ćemo da je gledamo! OVO SU DETALJI PRELASKA Foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić, Printscreen Instagram

Volela bi da postane baka za 5 godina

Dragana je priznala šta bi najviše volela da se dogodi u bliskoj budućnosti.

- Da smo svi na okupu, srećni, zdravi i bezbrižni. I, možda, da slavimo to što ću postati baka. To bi me oplemenilo i jako obradovalo, ali videćemo šta nam život sprema.

Kurir/Hello

Dragana Katić o svom prvom poslovnom angažmanu: