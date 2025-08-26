Slušaj vest

Dragana Katić godinama je u medijskom svetu, a pored poslovnih uspeha koje je imala kroz karijeru, najviše se ponosi svojim sinovima.

Voditeljka je istakla da su centar njenog sveta sinovi, Boban koji je završio arhitekturu, živi u Berlinu i Bojan koji je završio Fakultet političkih nauka.

Ponos i dika

- Najponosnija sam na njihovo bezuslovno poštenje, na njihovu čistotu, obrazovanje, otvorenost prema svetu i ljudima. Imaju prijatelje iz svih krajeva, posebno Boban koji živi u Berlinu. Presrećna sam kad odem kod njega i vidim te divne mlade, pametne i obrazovane ljude sa kojima se druži. Ponosna sam na odgovornost koju moja deca imaju prema životu, poslu, prijateljima. Sebe ću staviti na poslednje mesto, iako sam njima na prvom.

Dragana Katić Foto: Printscreen/Instagram

Za ljubav nema vremena

Voditeljka kaže kako ljubav trenutno nije u njenom rasporedu.

- Za ljubav uvek ima mesta, ali je trenutno nemam u rasporedu. Ne planiram je, ali je očekujem. Ako se i ne desi, bože moj! Život mi je ispunjen i bez te muško-ženske ljubavi. U svakom slučaju, takve stvari se dešavaju nenadano – jedan izlazak, slučajan susret i sve se promeni za minut.

ŠOK MEDIJSKI TRANSFER! Dragana Katić napušta Grand posle 24 godine?! Evo gde ćemo da je gledamo! OVO SU DETALJI PRELASKA Foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić, Printscreen Instagram

Volela bi da postane baka za 5 godina

Dragana je priznala šta bi najviše volela da se dogodi u bliskoj budućnosti.

- Da smo svi na okupu, srećni, zdravi i bezbrižni. I, možda, da slavimo to što ću postati baka. To bi me oplemenilo i jako obradovalo, ali videćemo šta nam život sprema.

Kurir/Hello

Ne propustiteStars"STRES, PANIKA, NEMOĆ" Dragana Katić prošla pakao u Crnoj Gori, a onda se pojavio jedan čovek posle kojeg ništa više nije bilo isto
Dragana Katić pala
Stars"PRODALA SAM ZLATO DA BIH PREŽIVELA" Dragana Katić o najtežem periodu u životu i finansijskim problemima
Dragana Katić plače
StarsVODITELJKA PROSLAVLJA JUBILARNI ROĐENDAN NA OBALI MORA! Čaša vina, magičan pogled i godine koje su za nju samo broj (FOTO)
Dragana Katić
StarsVODITELJKA PRODAVALA ZLATO DA BI SINOVIMA KUPILA ODELO ZA MATURU: Sama je finansirala lečenje majke, a o njenom problemu je samo znao jedan čovek
241646.02-25-37-24.still003.jpg

 Dragana Katić o svom prvom poslovnom angažmanu:

Dragana Katić prvi intervju uradila sa Mokom Slavnićem  Izvor: Kurir televizija