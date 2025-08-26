DRAGANA KATIĆ JEDNA ČEKA DA POSTANE BAKA! Voditeljka progovorila o sinovima: Ponosna sam...
Dragana Katić godinama je u medijskom svetu, a pored poslovnih uspeha koje je imala kroz karijeru, najviše se ponosi svojim sinovima.
Voditeljka je istakla da su centar njenog sveta sinovi, Boban koji je završio arhitekturu, živi u Berlinu i Bojan koji je završio Fakultet političkih nauka.
Ponos i dika
- Najponosnija sam na njihovo bezuslovno poštenje, na njihovu čistotu, obrazovanje, otvorenost prema svetu i ljudima. Imaju prijatelje iz svih krajeva, posebno Boban koji živi u Berlinu. Presrećna sam kad odem kod njega i vidim te divne mlade, pametne i obrazovane ljude sa kojima se druži. Ponosna sam na odgovornost koju moja deca imaju prema životu, poslu, prijateljima. Sebe ću staviti na poslednje mesto, iako sam njima na prvom.
Za ljubav nema vremena
Voditeljka kaže kako ljubav trenutno nije u njenom rasporedu.
- Za ljubav uvek ima mesta, ali je trenutno nemam u rasporedu. Ne planiram je, ali je očekujem. Ako se i ne desi, bože moj! Život mi je ispunjen i bez te muško-ženske ljubavi. U svakom slučaju, takve stvari se dešavaju nenadano – jedan izlazak, slučajan susret i sve se promeni za minut.
Volela bi da postane baka za 5 godina
Dragana je priznala šta bi najviše volela da se dogodi u bliskoj budućnosti.
- Da smo svi na okupu, srećni, zdravi i bezbrižni. I, možda, da slavimo to što ću postati baka. To bi me oplemenilo i jako obradovalo, ali videćemo šta nam život sprema.
Kurir/Hello
