ŽIKA TODOROVIĆ IMA BAŠ DOBAR ZALOGAJ! Glumca u ovakvoj situaciji do sada nismo videli (FOTO)
Srđan Žika Todorović, po svemu sudeći, dobro je ogladneo kad je na ulici ručao. Popularni glumac viđen je srcu prestonice kako jede, što bi naš narod rekao, s nogu.
Opušten u šetnji
Maher
On je negde žurio, pa je najpre na brzinu svratio u pekaru, kupio pecivo i dok je hitao ka lokaciji, utolio je glad. A reklo bi se da je umetnik bio gladan kao vuk. U prilog tome svedoče fotografije koje nam je dostavio naš izvor. Prema rečima našeg sagovornika, Žika se svima ljubazno javio.
Sugrađani ga prepoznali
- Dobacio sam mu: "Žiko, prijatno!", ne znam da li me je dobro čuo, ali se osmehnuo. Baš prijatan čovek. Vidi se da je gradski lik. Dobar je čovek, jednostavan i baš mi je drago što sam ga sreo. Dosad nisam imao priliku da ga vidim, ali sad sam ga čak i uslikao u neposrednoj blizini. Vidi se da čovek nema komplekse, da žuri i jede kao i svi ostali ljudi koji su u frci i negde kasne - priča naš izvor.
Glumac obično leto provodi u Crnoj Gori, gde ima kuću, ali je ove sezone odlučio da malo boravi na moru, a malo više u prestonici.