Maher

On je negde žurio, pa je najpre na brzinu svratio u pekaru, kupio pecivo i dok je hitao ka lokaciji, utolio je glad. A reklo bi se da je umetnik bio gladan kao vuk. U prilog tome svedoče fotografije koje nam je dostavio naš izvor. Prema rečima našeg sagovornika, Žika se svima ljubazno javio.

Sugrađani ga prepoznali

- Dobacio sam mu: "Žiko, prijatno!", ne znam da li me je dobro čuo, ali se osmehnuo. Baš prijatan čovek. Vidi se da je gradski lik. Dobar je čovek, jednostavan i baš mi je drago što sam ga sreo. Dosad nisam imao priliku da ga vidim, ali sad sam ga čak i uslikao u neposrednoj blizini. Vidi se da čovek nema komplekse, da žuri i jede kao i svi ostali ljudi koji su u frci i negde kasne - priča naš izvor.

Glumac obično leto provodi u Crnoj Gori, gde ima kuću, ali je ove sezone odlučio da malo boravi na moru, a malo više u prestonici.