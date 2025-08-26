Slušaj vest

Detalji incidenta između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta iz dana u dan isplivavaju na površinu. Nakon što je pevačica prijavila kompozitora za nasilje, ona se uputila u Urgentni centar na pregled. Međutim, ni tamo nije imala mira, već je napravila scenu.

Drama u zdravstvenoj ustanovi

 Nedopustivo ponašanje

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.

Napravila pometnju u Urgentnom

O tome svedoči očevidac koji se zadesio na licu mesta:
- Videlo se da je Ana bila uznemirena i pod stresom, ali i veoma uzbuđena. Nije imala strpljenja i nije htela da čeka na pregled. Non-stop je nešto pričala, ali to nije bilo moguće razumeti zbog njenog stanja. Iako su pokušavali da je smire, ona se ljutito okrenula i otišla - priča naš izvor.

Svako priča svoju verziju

Kompozitor i pevačica našli su se ptoteklog vikenda u centru skandala kada je Ana svog partenra prijavila za nasilje. Incident se dogodio u Raletovoj kući na Avali i rale je izneo svoju stranu priče. Nije poricao da je bilo nasilja, ali kako tvrdi u intervjuu za Kurir koji je dao naim novinara, ono je bilo obostrano.

