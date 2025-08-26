Slušaj vest

Vatrometom i spektakularnim koncertom regionalna muzička zvezda Tea Tairović, otvorila je 35. „Roštiljijadu“ u Leskovcu, pritom i istakla da voli da dođe u grad na Veternici, jer su tu dobri ljudi i toplog srca.

Čim se pojavila na sceni pevačica je izazvala euforiju među prisutnih 50 hiljada ljudi, koliko je bilo u publici. Koncert je započela pesmom „Bakšiš“, a zatim su se ređali hitovi „Hajde“, „Pozovi“, „Ker finansijer“, „Çok güzel“, „Pec“ i mnogi drugi, a veče je završila baladom „More bez brodova“, i zahvalila se svima, na trenucima koje nikada neće da zaboravi.

- Koncert u Leskovcu je jedan od u okviru turneje „Aska“ i moram da kažem je ovo bila mini Beogradska arena ili Tašmajdan – rekla je Tea i dodala šta joj je prvo u glavi kada izađe na scenu prilikom izvođenja velikih koncerata.

- Samo jedno imam u glavi, da uvek dam svoj maksimum, pevački i plesački, ali i energetski, što je vrlo važno. Velika je odgovornost prema svemu što radim, a najviše prema mojoj publici. Uvek postoji jedna doza treme, uzbuđenja, posebno kada je u pitanju nastup u novom gradu, državi i pred novom publikom.

