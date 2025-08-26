Slušaj vest

Kompozitoru Goranu Ratkoviću Raletu produžena je mera zabrane prilaska Ani Nikolić za još 30 dana.

Naime, nakon incidenta koji se dogodio u subotu u kući na Avali, kada je Ana i prijavila Raleta policiji, donete su nove mere.

Nakon 48 sati koliko je odmah to veče Ratković dobio zabranu prilaska Ani, ova mera produžena je za još mesec dana.

Rale neće smeti da ostavri kontakt i priđe pevačici do 24. septembra.

Goran Ratković Rale u policiji Foto: Kurir

Podsetimo, Rale je u intervjuu za Kurir pričao o njihovom turbulentnom odnosu.

- Ja sam od svog života lepog... Napravio sam roba. Ne mogu da kažem da nisam kriv jer sam svesno ušao u sve, a i Taru sam zavoleo. Nije moje dete, ali kao da jeste. To je jedno predivno dete. Jednostavno, nisam više imao autoritet nad svojim životom, niti sam donosio sam odluke - započeo je svoju ispovest Goran Ratković Rale i nastavio:

"Bio sam dadilja i vozač"

- Bio sam dadilja, bio sam vozač, sve drugo, samo nisam bio ono što treba da budem, a to je Rale. Postao sam krpa sa kojom je ona brisala pod. Kada je osetila da može, naravno da je to koristila. To je non-stop kulminiralo. U početku sam se borio, govorio sam sebi da ne može više ovako, a s druge strane, kažem sebi: "Biće sve dobro, sve će leći na svoje mesto". Generalno, nismo imali krucijalni problem osim tog njenog ponašanja.

Rale ističe da nikada nije znao šta može da očekuje od Ane.

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić u Urgentnom centru Foto: Kurir

- Mogla je da me gađa čašom, flašom, da izvadi makaze da me ubode. Nikada nisam znao šta me čeka kada dođe u tu fazu. Svašta sam mogao da očekujem. Imao sam utisak da živim u filmu "Balkanski špijun", kada Bora Todorović šta god da uradi ili kaže, Bata Stojković protumači to na svoj način. Morao sam da vodim računa o svakom zarezu, o svakoj reči, da ona nešto ne izvuče iz konteksta. Sebi je dala potpunu slobodu da kaže sve šta poželi. Njeno pokriće za sve je bilo da ona nikada ne laže i da je uvek u pravu. Ja sam neko ko ne priča mnogo, pa ispada da lažem.

Žestoki obraRale je otkrio da su svađe prisutne od početka ljubavi sa pevačicom, a samo neke od njih je ispričao za Kurir i otkrio razloge žestokih obračuna.

1/6 Vidi galeriju Pevačica je napravila haos Foto: Printscreen, Nenad Kostić, Ata imagas, Kurir

- Što se tiče sukoba, bilo ih je od samog početka. Nije se to samo sada desilo. Mislim, sve naše komšije su to čule, znale su. Kad kažem komšije, ne mislim samo na moje komšije, već i na njene. Znači, haos je bio svakodnevan, ali nešto nas je vezivalo, ne znam... možda ta prevelika ljubav, ja stvarno ne znam, ali to generalno od samog početka nije bilo normalno. Bilo je jako, jako, jako bolesno. I da se razumemo, nije samo to. Hajde, ljubomora da kažem, jedini je uzrok naših sukoba.

Kurir/Telegraf.rs