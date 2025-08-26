Slušaj vest

Pevač Milan Stanković se povukao sa estrade pre nekoliko godina, a od tada je pod budnim okom javnosti.

Od kako se priča da se zamonašio, javnost je naročito zainteresovana za njegov privatni život, koji on, kako se čini, živi bez zadrške.

Istina je da se Milan posvetio veri i da često obilazi svetinje, ali ne zanemaruje društveni život.

Tako je sada isplivala fotografija sa jedne privatne žurke, na kojoj je bilo mnogo poznatih.

Među njima se provodio i Milan Stanković, koji je imao dugu zavezanu kosu, naočare za vid i ležernu majicu na sebi.

On je bio na proslavi na kojoj su bili i Mile Kitić i Sanja Vučić, a žurka je trajala do zore.

Kurir.rs