Upe­cao Mu­jo zlat­nu ri­bi­cu, a ona mu ka­že:

- Ako me pu­stiš, ispu­ni­ću ti tri že­lje!

Mu­jo je pu­sti, pa ka­že:

- Pr­va že­lja mi je da me Fa­ta ne va­ra, dru­ga, ako me i va­ra, da ja to ne znam, tre­ća, ako i znam, da se ne se­ki­ram mno­go!

