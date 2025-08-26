Slušaj vest

Bivši teniser Viktor Troicki trenutno se nalazi u Njujorku sa suprugom Aleksandrom, gde se održava US Open.

Aleksandra je veoma aktivna na društvenim mrežama gde često objavljuje zajedničke fotografije sa jačom polovinom, te je sada podelila fotografije najpre sa tribina, a onda pokazala autfit koji je odabrala.

Naime, ona je bila u dugačkoj plavo-beloj haljini preko koje je imala kratku jaknu, a lice je prekrila sunčanim naočarima.

Viktor Tricki sa suprugom na US Openu Foto: Printscreen Instagram

Viktor je sa suprugom uživao i u romantičnoj večeri, a ovoga puta Aleksandra je blistala u elegantnoj toaleti žute boje.

Oni su pozirali zagrljeni, a iako su već deceniju u braku, reklo bi se da su Troicki i njegova supruga zaljubljeni kao prvog dana.

Kurir.rs

