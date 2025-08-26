Slušaj vest

Buduća učesnica Elite 9 Radmila Todorović kaže da je spremna da se pokaže pred kamerama u najboljem svetlu, kao i da poznaje Deniz Dejm, kontroverznu bivšu učesnicu rijalitija.

buduća učesnica Elite 9 Radmila Todorović Foto: Preent Screen

Radmila tvrdi da je Deniz jeste savetovala kako da se ponaša pred kamerama, da se druže i znaju, ali i da je ne privlače žene, kao što je to kod nje slučaj.

- Imam 18. godina i bavim se manekenstvom jako dugo. Sportista sam i bokser, a bavim se i pevanjem i želim nekako to najviše da istaknem u svom učešću.

- Deniz i ja se poznajemo, a sasvim slučajno se sve desilo. Na jednoj žurki smo se upoznale, dala mi je super savete kako da se snađem i sve to, lepo se družimo i to je jedno super poznanstvo

1/4 Vidi galeriju Radmila Todorović Foto: Preent Screen

- Rekla mi je da pazim da neko ne manipuliše sa mnom. Ona ne krije da voli muškarce i žene, a ja sam strejt skroz, tako da to baš i nije moj fah. Sa njom sam bila u društvu, možemo da se družimo, ali naši svetovi se dosta razlikuju. Nije ni pokušavala da me natera da otvorim Onlyfans, to nikako ne može kod mene da se desi.

"Nemam prljavo veša, to ne postoji"

Radmila kaže da ima čistu prošlost, te i da se ne boji toga da će svašta isplivati od njoj od informacija kada rijaliti počne u septembru.

- Ne može ni da ispliva kod mene nešto što ne postoji, čak ni fotošop. Znam ko sam i šta sam, pa polako. Roditelji me u svemu podržavaju. Neću obrukati sebe, a moj tata kada bi davao intervju bio bi prezanimljiv.

- Od malena sam volela kamere, javni svet i šou biznis i jedva čekam da sve ovo krene. Ima dosta predrasuda kod mene i ljudi pričaju da neću moći da se snađem. Uskoro izlazi moja nova pesma, pa polako, sve će se videti jako brzo.

- Ima kod mene svega, neću da otkrijem kakav mi je ljubavni status, ipak gledam da sve malo sačekam, a cilj mi je svakako da se dobro ispromovišem kad uđem u rijaliti.

Novi termin za Elitu 9

Supruga Željka Mitrovića na svom Instagram nalogu objavila je novi datum za početak devete sezone.

- Elita 9 otvaranje 13.09.2025. godine u 21 čas - napisala je kratko Milica

Stari novi - učesnici

S obzirom da se bliću ulazak novih takmičara u Belu kuću, neki učesnici su već javno potpisali ugovor.

Neki od njih spadaju u iskusne rijaliti igrače kao što su Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Bora Santana, Aleksandra Nikolić...

Stars: