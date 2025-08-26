Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović ima veoma prisan odnos sa majkom Vericom, sa kojom često snima vlogove.

Njihove zajedničke trenutke pevačica neretko deli na društvenim mrežama, gde prikuplja veliki broj simpatija publike.

Sada je Marija uradila kviz sa Vericom i tražila joj je da izabere najbolje pevače ovih prostora.

- Šaban Šaulić. Učila sam i od Safeta i od Cuneta, ali i od Šabana kasnije. Najlepši period života mi je bio kada sam nastupala sa Šabanom, on je neprikosnoven. Ljudi su menjali dane i datume u odnosu na to kad smo slobodni samo da bi nas dvoje pevali- rekla je pevačica, a Marija se složila sa njenim izborom.

Potom je usledio drugi deo kviza, gde su se birali najbolji pevači mlađe generacije.

Finalna "borba" odvijala između Nikole Rokvića i Darka Lazića.

- Darko Lazić je moj konačan izbor- rekla je Verica, a kada je trebalo da izabere između Šabana i Darka rekla je:

- Ma beži bre šta ti mene pitaš. Ide Šaban, pa niko, pa opet niko i onda opet niko. Za dva miliona godina se neće roditi ni Šaban, ni Cune, ni Sinan ni Džej, kraj.

