Bivši muž Goce Tržan, Ivan Marinković  nedavno je izjavo za medije da će otići u Niš, kako bi ispratio sina željka Kulića  u školu, međutim ove njegove reči nisu se svidele Mariji Kulić pa oplela po njemu. 

marija-kulic-2.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Naime, Marija je na svom Instagram profilu objavila poruke koje je slala Ivanu u kome se vidi kako ga najstrašnije vređa.

"Odronu, smeće narkomansko, koga ti da ispratiš u školu? Ti, odronu, nisi pozvao dete mesec dana da ga vidiš je*ali te kučići u usta ta što samo jedu g**na. Go**aru, posle ovoga da nisi pozvao nikoga više od nas. Ti si mislio da ću ja da ti pređem preko laži za more i preko toga da dete ne pozoveš od rođendana. Šugljo šugava evo nas**la sam se u patike od 6.000 dinara. Kome treba tvoje prokletijo? I ona tvoja štakorka sestra, ona šuga treba da bude sama"- Marija se ovde nije zaustavila, pa je nastavila dalje:

 - J**** vas u usta šugava prokletnici. Ti ćeš šugljo na sud i pored toga te neće biti nigde u životu deteta. Narkoman, alkoholičar, kockar i nečovek neka truli u svojim parama jer su ga se odrekli svi. Je l' ti jasno smeće jedno kontejnersko? Poći će u školu kad ja kažem, a ne kada kreću svi. Kada odeš tamo gde treba, da te naše oči ne vide negde u blizini. Ide dete da uživa još 15 dana, daleko od granica države.

Željko neće imati oca

- Naučiće Željko da živi sa tim. Nije jedini neotac po drugi put. Odgovorni ljudi i obrazovani znaju koliko jednom detetu znači kvalitetno vreme provedeno sa ocem, a to je upravo letovanje jer nemaš obaveze, pa se maksimalno posvetiš. On se maksimalno posvećuje flaši i ne voli more, ali zato obožava kladionice. Ma nema ništa od njega, drvo se savija dok je mlado.

Marija Kulić zbog Marinkovića je prolila gorke suze što je i on sam potvrdio tokom gostovanja u emisiji ''Narod pita''.

- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu

Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

 "Neću oprostiti Ivanu ako ne dođe zbog sina u Crnu Goru"

Ivan Marinković, Željkov otac trebalo je sa Kulićima da ide na more, međutim, to se za sada izjalovilo.

- Ivan je bio na rođendanu, otišao je sutradan, nije bilo uplate, nije dobio honorare iz rijalitija, ne želi da ide igde bez para. Očekuje uskoro da će da dobije novac, pa da svrati. Ivanu dugo treba da se spremi za more, a mi smo takvi, sutra idemo na more. Željko je obećao da će da dođe. Čekamo da li će se pridružiti detetu. Ako se ne bude pridružio i bude slagao, onda neću birati reči, jer deca ne smeju da se lažu. Dete pamti. Željko mu je rekao: "Tata, brzo dolazi". Videćemo koliko je to brzo. To zavisi od njega. Novac mu nije potreban, sve što imamo mi imaće i on, mi gledamo sreću deteta, niko to neće da mu prebaci - rekla je Marija

elita_zurka_20072025_0374.JPG
xxx News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
xxx News1 Petar Aleksic copy.jpg
xxx News1 Nemanja Nikolic copy.jpg

