Influenserka Adriana Kadar, snajka pevačice Teodore Džehverović, sa suprugom Savom i ćerkicom Doroteom živi u Dubaiju, u koji su se preselili zbog njegovih novih poslovnih uspehga, a nedavno su došli na odmor u Srbiju odakle su se oglasili.

Naime, Adriana i Savo su prisustvovali venčanju prijatelja koje je održano u njihovoj rodnoj zemlji, a tom prilikom je influenserka objavila fotografije na svom Instagram profilu, gde je veoma aktivna.

Adriana Kadar i Savo Džhverović

U elegantnim izdanjima bračni par je još jednom pokazao koliko se vole bez obzira na razliku u godinama.

Ona je zavodljivo pozirala sa partnerom, ljubili su se i grlili, a za ovu priliku je odabrala roze haljinu sa dekolteom do pupka i golim leđima.

Između Sava i nje razlika u godinama 15 godina

Adriana Kadar u vezi je sa Savom, bratom pevačice Teodore Džehverović, sa kojim živi van Srbije, a razlika između Save i Adriane je 15 godina.

Oni su započeli vezu kad je ona imala 14. godina, a on 29. Sava je radio kao profesor u školi koju je pohađala Adriana Kadar.

Savina majka Gordana Džehverović navela je jednom prilikom kako je odmah svog sina posavetovala da on ode kod njenih roditelja i kaže im kako stvari stoje.

- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - rekla je svojevremeno Goca.