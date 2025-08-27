Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Dragomir Mijatov kontaktirao je redakciju Kurira kako otkrio sve detalje sukoba sa rijaliti učesnikom Stefanom Mihićem. Naime, do sukoba je došlo kada je Dragomir pozvao Stefana da prespava kod njega jer su se zajedno vraćali sa rođendana na kom su bili do kasno u noć, a kako učesnik tvrdi, Stefan se ponašao skandalozno i bezobrazno.

- Rano ujutru, oko 5-6, bio sam sa njim i slavljenicom, da ne bi zvao oca, pitao sam moje roditelje da prespava kod nas. Inače ne živim sa njima, ali smo tada svi zajedno prespavali kod njih. Oni su bili svedoci njegovog skandaloznog ponašanja, zbog kog ja i dalje ne mogu da dođem sebi. Kada smo došli svo troje smo zaspali, a kada je gospodin ustao, popio je sve moje lekove koje mi je psihijatar prepisao.

Foto: Kurir

- Kada sam se probudio, video sam da je u mojoj odeći i donjem vešu, snimio sam deo u kog ga molim da sve skine i ode iz kuće mojih roditelja. Međutim, on se opirao, vređao, vikao, čak je bio i spreman da mi oduzme život, što je kasnije i priznao mom ocu. Kako on nije hteo da izađe, moj otac i ja smo ga spakovali u auto samo kako bi ga udaljili od nas - rekao je Dragomir.

Svadja Dragomira i Stefana Izvor: Privatna arhiva

- Kada je seo na suvozačevo mesto, izvadio je iz džepa oštre makaze. Moj otac je zanemeo od straha, ali ga je nekako upitao: "Sine, šta će ti to?", na šta je on odgovorio: "Hteo sam Gagija da izbodem, makar u nogu!". Svi smo se oduzeli od straha.

Dragomir Mijatov u rijalitiju Foto: Printscreen Pink

Kako je naveo, Dragomir je želeo da pomogne Stefanu, te je sve ispričao njegovim roditeljima, ali to nije urodilo plodom.

- Kontaktirao sam njegovog oca, ali me je on ubrzo blokirao. Samo mi je rekao da on ne zna ništa o tome, i da ne zna gde mu se sin nalazi. Ceo slučaj sam prijavio policiji.

1/9 Vidi galeriju dragomir Mijatov i Stefan Mihić Foto: Privatna Arhiva

Ekipa Kurira kontaktirala je oca Stefana MIhića, na šta nam je porukom odgovorio: "Nemojte me uznemiravati, ljubazno Vas molim."

