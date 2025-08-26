Slušaj vest

Jedna od najprepoznatljivijih i najboljih novinarki i voditeljki informativnog programa na Pink televiziji, Gordana Uzelac, ovog leta odlučila je da napravi pauzu od užurbanog života i televizijskog studija i odmor provede u Njujorku.

I dok je publika navikla da je gleda u ozbiljnom i strogom izdanju, fotografije sa odmora pokazale su njenu potpuno drugačiju stranu naše voditeljke, ležernu, nasmejanu i zavodljivu.

Na fotografijama iz Njujorka Goca Uzelac uživa u šetnji gradom. Posebnu pažnju privuklo je njeno modno izdanje, kratka crna suknja kojom je istakla svoje vitke noge, uz jednostavne detalje koji su upotpunili ceo stajling.

Poznata kao ozbiljno lice informativnog programa, Gordana Uzelac ovim fotografijama dokazala je da i van profesionalnog okruženja plenila pažnju svojim šarmom i harizmom.

