Poznati rijaliti učesnik Lepi Mića, iznenadio je sve kada je u prisustvu Željka Mitrovića potpisao ugovor za Elitu 9. Međutim najveći šok za sve je što se više neće predstavljati kao Lepi Mića već pod novim imenom- Gandalf!

Lepi Mića kao Gandolf ulazi u Elitu 9 Foto: Preent Screen

- Lepi Mića više nije Mića već Gandalf! Gandalf je potpisao ugovor za Elitu 9 u kome se obavezao da će manje da psuje i da će biti mudrac, kome dolikuje ovaj čuveni lik iz “Gospodara prstenova”! Treba neko da pomaže družini “ELITNOG” prstena, vodeći saveze ljudi vilenjaka i patuljaka, mislim na moralne patuljake! Verujem da će Gandalf biti dobar mudrac! P.S. Rekao sam mudrac, a ne mudroser! Napisao je Željko na svom profilu

Lepi Mića ulazi u Elitu 9 kao Gandalf Izvor: Instagram

Sudeći po ovom performansu, publiku u Eliti 9 očekuje nikad zanimljivija sezona, a kako će se Lepi Mića odnosno Gandalf, snaći u novoj ulozi, ostaje nam da vidimo.

Novi termin za Elitu 9

Supruga Željka Mitrovića na svom Instagram nalogu objavila je novi datum za početak devete sezone.

- Elita 9 otvaranje 13.09.2025. godine u 21 čas - napisala je kratko Milica

Poseban ugovor

Voditelj i bivši zadrugar Bora Santana pred novu sezonu sklopio je poseban ugovor, te do početka rijalitija ne sme da se oglašava.

Naime, kako se saznaje, Bora ima nekoliko strogih pravila koja mora da poštuje, a kao nekadašnji voditelj, tehnički je bio deo produkcije, pa je opumenut na posebne stavke.

- Bora je do skoro bio deo voditeljske ekipe na Red - TV, te je opomenut da nikako ni sada dok je u spoljnom svetu ne iznosi detalje o tome ko ulazi i kakve uslove ima. To je naravno logično, voditelji mnogo toga znaju, ali nikad ne iznoste detalje, to je sve deo ugovora.

