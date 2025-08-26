Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Sanja Grujić, iznenadila je pratioce najnovijom fotograjil na Instagramu. Na slici pozira u izazovnom plavom topu, sa naočarima za sunce, i elegantnim izgledom koji je mnoge naveo da je jedva prepoznaju.

Sanja Grujić rijaliti učesnica promenila izgled do neprepoznatljivosti Foto: Preent Screen

Komenati pratilaca odmah su se nizali, dok jedeni hvale njenu transformaciju, drugi ističu da izgleda potpuno drugačije nego tokom učešća u rijalitiju. "500 EURA 1000 EURA NOC", "Hhhhahahahahha kakva fotošpčina" bili su neki od komentara.

Ne žali novac na operacije

Mnogi učesnici rijaliti su je na samom početku rijalitija ocenili kao manje inteligentnu, a sve zbog stereotipa koji vlada o devojkama koje su imale više plastičnih operacija. Sanja je pokazala i dokazala da je sve, samo ne to.

Takmičarka koja dolazi iz Sremske Mitrovice brzo je očarala srce publike svojim doskočicama i izlaganjima na račun zadrugara. Iako vrlo mlada, Sanja ima bogat život iza sebe ispunjen raznoraznim dešavanjima, a njene anegdote zadrugari i publika često prepričavaju, dok su njeni odgovori zadrugarima tokom svađa i dalje viralni na Internetu - zakucavanje u ogradu automobilom pre ulaska u rijaliti, prisluškivanje dečka koji govori više jezika i prevođenje putem Google Translate-a su samo neke od situacija koje je Grujićeva ispričala zadrugarima.

Učešće u rijalitiju joj je pomoglo da se finansijski obezbedi Foto: Printscreen, M.M./ATAImages, Printscreen/Zadruga

Imala česte turbulencije u vezi

Grujićeva je našla svog momka, Marka Stefanovića sa kojim je imala česte turbulencije u odnosu. Međutim, ljubav je pobedila.

Sanja je od malih nogu bila vesela i razdragana devojčica, okružena porodicom koja joj je pružila svu ljubav. Iako nisu bili za to da ona uđe u rijaliti, više puta su ponovili koliko su ponosni na nju.

Sanja je oduvek bila vredna, a obožavala je da čita knjige. Kako je zadrugarima ispričala, u školi je bila vukovac, a često koristi citate iz dela poznatih autora, kako bi slikovito dočarala komplikovane situacije u petoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu.

Sanja Grujić napustila intervju: