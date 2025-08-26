Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prijavila je policiji svog sada već bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje i objavila snimak u kom je pokazala modrice i ožiljke.

Nakon oglašavanja obe strane za medije, ona je sada objavila još jedan snimak u kom jeca na sav glas.

Naime, Ana se u videu obratila direktno Raletu, kom je policija zabranila prilazak pevačici.

- Zašto?! Zašto, zašto bre? Zašto si to uradio?! Boli me sve. Igra mi želudac, osećam da praviš budalu od mene. Zašto, Rale? Zašto si ubio sve? - vikala je i ponavljala uplakana pevačica.

Istakla je da je razlog sukoba "lažna šminkerka".

- Ja sam bežala iz kuće, nisam htela da sedim, a gospodin u 5.30 kaže: "Evo nove prilike", pošto se same nude šminkerke lažne, njegov broj je bio na Instagramu, više ne stoji. On briše poruke i ispod samo piše: "Dogovoreno"... Je l' dogovoreno? Evo, dogovoreno ti je zauvek! Pogrebna oprema stiže po tebe, da znaš! - govorila je Ana Nikolić za "Dnevni Avaz".

Raletova strana priče

Kompozitor se posle incitenda oglasio za Kurir i u ispovesti otkrio svoju stranu priče, ali i šta se sve desilo

- Evo, sad smo imali nastup u Bosni i krenemo kući. Ona nešto krenulo me da ljubomoriše. Nismo prošli 10-15 kilometara i ona opet kreće da se hvata za volan. I kao meni: "Ej dečko, hoćeš da poginemo ovde?" Ja kažem: "Ženo, samo me ostavi, molim te, vozim sve u redu, nema problema - počeo je kompozitom o jednom od svađa sa Anom posle jednog nastupa u Bosni.

Kako je Rale rekao, sve je krenulo zbog upaljača, koji nije imala u tom trenutku, pa je svratio na pumpu da joj kupi.

- Ja vidim neku pumpu malu. Pogledam radi, staonem na pumpu, uđem unutra da kupim upaljač, sve vreme iza nas ide obezbeđenje. Kupiom upaljač, izlazim sa pumpe, ona je prešla s mesta suvozača na mesto vozača. Prilazim, otvorim vrata da uđem, ona daje gas i odlazi. Znači, ruku kad mi nije otkinula. Rekao sam čoveku iz obezbeđenja da krene za njom, da ne zna kuda ide, a da ću ja zvati nekog iz Beograda da dođe po mene - dodao je Rale, koji je, kako je ispričao, došao u Beograd sutradan, a Ana se i ne seća šta se desilo.

- Dođem u Beograd u osam ujutru. Evo nje oko pola dva, po podne, i kaže: "Je li, p*čko, ostavio si me na pumpi u Bosni". "Čekaj, bre, ko je koga ostavio? Ja tebe ili ti mene? Ti si, prešla sa mesta suvozača i sela za volan, dala gas i otišla. Kako sam te ostavio? - pravdao se njoj kompozitor, ali kako je rekao, Nikolićeva je ostala pri svom i rekla mu da je vozio pijan, krivurao putem levo-desno, i kako je ona prešla kod obezbeđenja jer nije htela da je on vozi pijan.

- To su neki filmovi, kakvo obezbeđenje, presreće, nemam pojma ja, ono, baš sam pozvao čoveka da ga pitam da li mi je presekao put ili da li sam ja stao na pumpu da kupim upaljač. Ana meni kaže: "Rale, o čemu pričaš, brate, vozila sam iza vas". Ali ona sad to kad ispriča nekom ili javno, evo, ja sam nju ostavio na pumpi. Ja sam taj ko je bio pijan, koji je vozio putem levo-desno, koga je obezbeđenje presrelo, zaustavilo i šta ja znam, šta već ne. To su te priče. E sad, veruju ili ne veruju? Njoj se naravno veruje jer je ona u očima ljudi iskrena. A to koliko je ona iskrena, ja sam iskreniji puta pet. Kod mene, znaju ljudi, ja nikad u životu nisam kalkulisao. Ako mi se nešto ne sviđa, ja kažem ne valja - ispričao je Rale.