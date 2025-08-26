Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić objavila je video upućen bivšem partneru, Kompozitoru Goranu Ratkoviću Raletu, u kom jeca na sav glas.

Nakon što ga je prijavila policiji za nasilje i objavila snimak u kom je pokazala modrice i ožiljke, ona je sada za njega imala samo jedno pitanje - Zašto?

Ona je u komentarima objave napisala kako se oseća:

- Sramota me je moje sramote, sramota me je kome sam poklonila dve godine. Ostaviću vas da lečite svoje frustracije jer je važnija ograda nego kako sam ja i vaznije je sta će "selo " da mi kaže. Evo lečite se, ako vam je ovo od pomoći. Vređajte me, ali ne želim nikome ovo što ja doživela za ove dve godine... Sramota me je sa kim sam delila život ,tajne, imala planove, čiji sam prsten dobila pre dve nedelje. Sramota me je... Koga sam upoznala sa ćerkom koja je definitivno pametnija od mene i šta ovaj čvek priča bez stida i srama? Ovde stavljam tačku. Nemam više šta da vam kažem, ova osoba sebe naziva muškarcem... Ponižavala sam se ja dovoljno dugo. Želim da budem primer svakoj ženi koja se pribojava osude okoline, naravno, jer uglavnom živimo u društvu licemera, lažnih li nadasve primitivnih ljudi. Ne... Naučite da govorite istinu. Ja sam uvek bila iskrena, a mogla sam da prećutim i ovo... - napisala je Ana uz objavu.

Jeca na sav glas

Nakon oglašavanja obe strane za medije, ona je sada objavila još jedan snimak u kom jeca na sav glas.

Naime, Ana se u videu obratila direktno Raletu, kom je policija zabranila prilazak pevačici.

- Zašto?! Zašto, zašto bre? Zašto si to uradio?! Boli me sve. Igra mi želudac, osećam da praviš budalu od mene. Zašto, Rale? Zašto si ubio sve? - vikala je i ponavljala uplakana pevačica.

Istakla je da je razlog sukoba "lažna šminkerka".

- Ja sam bežala iz kuće, nisam htela da sedim, a gospodin u 5.30 kaže: "Evo nove prilike", pošto se same nude šminkerke lažne, njegov broj je bio na Instagramu, više ne stoji. On briše poruke i ispod samo piše: "Dogovoreno"... Je l' dogovoreno? Evo, dogovoreno ti je zauvek! Pogrebna oprema stiže po tebe, da znaš! - govorila je Ana Nikolić za "Dnevni Avaz".

