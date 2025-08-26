Slušaj vest

Ana Nikolić je za medije istakla da je pretrpela fizičko nasilje od svog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta, kog je nakon incidenta prijavila policiji.

Nakon što ga je prijavila, Raletu je izrečena zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, ali je sada mera produžena na 30 dana.

- Izrečena mi je privremena mera zabrane prilaska 48 sati i dobiću još mesec dana. Takva je procedura, niko neće da reskira da dođe do incidenta. Posle će tužilac videti da li ima elemenata da me krivično goni ili ne. Problem je što je od incidenta do danas ona meni poslala sigurno 400 poruka - rekao je Rale otkrio da mu preti kazna zatvora:

- Pretnje su bile, a ja ne smem da odgovorim ni na jednu. Ne smem da odgovorim ništa, sve da napišem i "Volim te", ona može da me prijavi i da ja dobijem 60 dana zatvora. Preti mi nekim ministrima i glupostima, kao da će neko da se bavi sa njom i sa mnom.

Detalji sukoba

Rale je sada za Kurir otkrio detalje sukoba i ispričao svoju stranu priče.

- Ja sam od svog života lepog... Napravio sam roba. Ne mogu da kažem da nisam kriv jer sam svesno ušao u sve, a i Taru sam zavoleo. Nije moje dete, ali kao da jeste. To je jedno predivno dete. Jednostavno, nisam više imao autoritet nad svojim životom, niti sam donosio sam odluke - započeo je svoju ispovest Goran Ratković Rale i nastavio:

"Sve sam bio samo ne Rale"

- Bio sam dadilja, bio sam vozač, sve drugo, samo nisam bio ono što treba da budem, a to je Rale. Postao sam krpa sa kojom je ona brisala pod. Kada je osetila da može, naravno da je to koristila. To je non-stop kulminiralo. U početku sam se borio, govorio sam sebi da ne može više ovako, a s druge strane, kažem sebi: "Biće sve dobro, sve će leći na svoje mesto". Generalno, nismo imali krucijalni problem osim tog njenog ponašanja.

Turbulencije od samog početka

Rale je otkrio da su svađe prisutne od početka ljubavi sa pevačicom, a samo neke od njih je ispričao za Kurir i otkrio razloge žestokih obračuna.

- Što se tiče sukoba, bilo ih je od samog početka. Nije se to samo sada desilo. Mislim, sve naše komšije su to čule, znale su. Kad kažem komšije, ne mislim samo na moje komšije, već i na njene. Znači, haos je bio svakodnevan, ali nešto nas je vezivalo, ne znam... možda ta prevelika ljubav, ja stvarno ne znam, ali to generalno od samog početka nije bilo normalno. Bilo je jako, jako, jako bolesno. I da se razumemo, nije samo to. Hajde, ljubomora da kažem, jedini je uzrok naših sukoba.

