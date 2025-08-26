Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković je jednom prilikom izjavila da mora da se iseli iz kuće u kojoj je provela najlepše trenutke svog života.

Naime, Zorica je istakla da je nakon tri decenije u Jajincima zasmetala joj je sve veća gužva i neprestana gradnja, pa je kupila plac u Zaklopači, na ulasku u Grocku.

Foto: Kurir

- Kod mene u kraju se prave zgrade, sve veće i veće gužve. Preko prijatelja sam našla plac dole na ulasku u Grocku, tačnije Zaklopača, dopalo mi se, lepa priroda, okruženje, mir, blizu je i Dunav, da se sklonim kad se ovde gradi, ne mogu da izdržim te bagere i buldožere, postao je mravinjak - rekla je Zorica i dodala:

Kako stvari stoje, sve mi se više i više dopada, možda se i desi da se preselim, za početak da se sklonim, ali kako se ovde sve naseljava, a ja to ne volim... Ovde sam 30 godina, imala sam mir i tišinu, bilo je selo, a sad je postao popularan kraj, došle su i mnoge poznate ličnosti - rekla je Zorica.

Živeće sa Vesnom Zmijanac na Bukulji

- Oko mene nije više mir kao što je nekad bio. Grade se zgrade i meni se to ne sviđa. Stalno se čujem sa Vesnom Zmijanac, rekla sam joj da hoću da bežim odavde i da tražim plac i ona meni kaže: "Gde ćeš ti? Majkić, ti si luda, ja ovde imam dva hektara, uzmi koliko hoćeš" - rekla je Zorica tada za Svetski radio, pa je potom dodala:

- Kažem joj da ću uzeti, ali da ću da platim, a ona meni kaže: "Ne, ne nećeš ti da platiš, uzećeš koliko hoćeš, nema šta da plaćaš". Hvala joj mnogo na tome, to mi ni najrođeniji nisu ponudili. Ali, ako se to bude desilo, svi ćete da dođete da vidite kako ona i ja živimo. Želim neki kućerak, a ona će u svojoj vili. Same smo, to bi bilo sjajno da stare dane nas dve dočekamo zajedno. Nema ko da se ljuti, Nikolija neće sigurno, a moji se takođe neće ljutiti jer za njih već zidam nešto

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

O svojoj kafani

- Ma kakva gazdarica, zavlačim ruke i u klozet, i u sudoperu i u kuhinju, samo što ne znam da nosim mancer, za konobara nikad nisam bila... Ja prva dođem ovde, u 6h, zalivam cveće, čistim baštu, pomogne zaposlenima. Onda idem u nabavku, pa se vratim, rekla je Zorica Marković.

Kurir.rs/Telegraf

Zorica Marković bacila ljubavnicu svog muža u reku