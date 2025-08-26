Slušaj vest

Voditeljka Dušica Jakovljević redovno čita poruke koje joj ljudi šalju na društvenim mrežama, a sada ju je jedna posebno šokirala, te ju je i javno objavila.

Osoba ženskog pola nepoznata javnosti, koja joj redovno šalje poruke u kojima je hvali i podržava, odjednom je počela da je psuje, te je to Dušicu posebno zaintrigiralo, ali joj je čak bilo i pomalo simpatično, te ju je ova situacija i nasmejala.

Kako se vidi, u prvoj poruci devojka je hvali, da bi u sledećoj počela da joj psuje majku.

Dušica Jakovljević objavila poruku fana koji je psuje
Dušica Jakovljević objavila poruku fana koji je psuje Foto: Printscreen Instagram

- Uvek sretna da budeš sa svojom decom, puno uspeha ti želim - napisala je nepoznata devojka, da bi u sledećoj poruci dodala:

- J***m ti mater!

Voditeljka joj naravno, nije ostala dužna.

- Da te mrze, a da ti se dive! Gospođo, odlučite se! Ne može i jare i pare - napisala je Dušica.

Kurir.rs

