ŠOK PORUKA IZ TELEFONA DUŠICE JAKOVLJEVIĆ Evo ko joj piše i šta: Obratila joj se, a ona nije mogla da veruje šta čita (FOTO)
Voditeljka Dušica Jakovljević redovno čita poruke koje joj ljudi šalju na društvenim mrežama, a sada ju je jedna posebno šokirala, te ju je i javno objavila.
Osoba ženskog pola nepoznata javnosti, koja joj redovno šalje poruke u kojima je hvali i podržava, odjednom je počela da je psuje, te je to Dušicu posebno zaintrigiralo, ali joj je čak bilo i pomalo simpatično, te ju je ova situacija i nasmejala.
Kako se vidi, u prvoj poruci devojka je hvali, da bi u sledećoj počela da joj psuje majku.
- Uvek sretna da budeš sa svojom decom, puno uspeha ti želim - napisala je nepoznata devojka, da bi u sledećoj poruci dodala:
- J***m ti mater!
Voditeljka joj naravno, nije ostala dužna.
- Da te mrze, a da ti se dive! Gospođo, odlučite se! Ne može i jare i pare - napisala je Dušica.
Kurir.rs
