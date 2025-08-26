"ON ME JE SPUŠTAO, A DIZAO ME JE ALKOHOL" Ana Nikolić nakon suza zapevala Raletu: Sredila se i izašla u grad (VIDEO)
Nakon što je objavila snimak u kom jeca na sav glas i javno pita bivšeg prtnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zašto je podigao ruku na nju i zbog čega plasira u javnost loše reči o njoj, dogodio se preokret.
Ana Nikolić objavila je nov snimak koji izgleda kao da je nastao samo nekoliko minuta nakod što ga je podelila.
Naime, iako je u prethodnom snimku izgledala veoma loše, plakala i vikala na sav glas u dnevnom boraku, Ana je, ako je suditi po objavi na Instagramu, odlučila da obriše suze, obuče kratku haljinu, obuje cipele sa visokom podpeticom i izađe u grad.
Ona se snimila u automobilu sa podignutim nogama i crnim naočarima na očima, kako peva jedan od svojih hitova koji još nije javno objavila pod nazivom "Ja samo ličim na nju".
- A najbolje se izražavam kroz muziku svakako... Ko je razumeo, shvatiće - napisala je Ana uz video.
Stihovi sa kojima se poistovetila glase:
Dobar dan,
Može li jedna soba bez rezervacije?
Bar na tren
Da sklonim se od prošlosti
Samo da se popravi, popravim tu
I brzo ću... Nisam ja
Ona žena što pominju je
Ja samo ličim na nju
Nepoznata lica iznad moga tela
Žuta traka oko poznatog hotela
Sad je sve u redu i ne boli me
Što sam nekom ništa
Ko je meni bio sve
Kakva laž,
Da će vreme izlečiti sve,
Baš svaku bol!
Spuštao, on me je spuštao,
A dizao me je alkohol!
Jeca na sav glas
Nakon oglašavanja obe strane za medije, ona je sada objavila još jedan snimak u kom jeca na sav glas.
Naime, Ana se u videu obratila direktno Raletu, kom je policija zabranila prilazak pevačici.
- Zašto?! Zašto, zašto bre? Zašto si to uradio?! Boli me sve. Igra mi želudac, osećam da praviš budalu od mene. Zašto, Rale? Zašto si ubio sve? - vikala je i ponavljala uplakana pevačica.
