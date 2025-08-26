Nakon plakanja Ana Nikolić se sredila i izašla u grad

Nakon što je objavila snimak u kom jeca na sav glas i javno pita bivšeg prtnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zašto je podigao ruku na nju i zbog čega plasira u javnost loše reči o njoj, dogodio se preokret.

Ana Nikolić objavila je nov snimak koji izgleda kao da je nastao samo nekoliko minuta nakod što ga je podelila.

Naime, iako je u prethodnom snimku izgledala veoma loše, plakala i vikala na sav glas u dnevnom boraku, Ana je, ako je suditi po objavi na Instagramu, odlučila da obriše suze, obuče kratku haljinu, obuje cipele sa visokom podpeticom i izađe u grad.

Ona se snimila u automobilu sa podignutim nogama i crnim naočarima na očima, kako peva jedan od svojih hitova koji još nije javno objavila pod nazivom "Ja samo ličim na nju".

- A najbolje se izražavam kroz muziku svakako... Ko je razumeo, shvatiće - napisala je Ana uz video.

Stihovi sa kojima se poistovetila glase:

Dobar dan,

Može li jedna soba bez rezervacije?

Bar na tren

Da sklonim se od prošlosti

Samo da se popravi, popravim tu

I brzo ću... Nisam ja

Ona žena što pominju je

Ja samo ličim na nju

Nepoznata lica iznad moga tela

Žuta traka oko poznatog hotela

Sad je sve u redu i ne boli me

Što sam nekom ništa

Ko je meni bio sve

Kakva laž,

Da će vreme izlečiti sve,

Baš svaku bol!

Spuštao, on me je spuštao,

A dizao me je alkohol!

Jeca na sav glas

Nakon oglašavanja obe strane za medije, ona je sada objavila još jedan snimak u kom jeca na sav glas.

Naime, Ana se u videu obratila direktno Raletu, kom je policija zabranila prilazak pevačici.

- Zašto?! Zašto, zašto bre? Zašto si to uradio?! Boli me sve. Igra mi želudac, osećam da praviš budalu od mene. Zašto, Rale? Zašto si ubio sve? - vikala je i ponavljala uplakana pevačica.

