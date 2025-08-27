Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić za vikend je prijavila verenika kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje koje se desili u njegovoj kući na Avali. Ana je potom zatražila pomoć u Hitnoj, da bi ga i prijavila policiji i kompozitoru je izrečena mera zabrane prilaska 48 sati.

Pošto se kompozitor oglasio i medijima ispričao deo svoje priče, oglasila se na društvenoj mreži Instagram i Ana koja mu je direktno poručila da je sve što je rekao izmišljeno.

- Evo, ja smatram da treba uskoro da se otvori sigurna kuća za sve muškarce koje sam ja tukla, bola makazama, pa im je išla krv. Samo neka mi pokažu tačno mesto gde je to. A moja mesta su jako vidljiva, slikana i baviće se institucija time. Jako dugo - poručila je Nikolićeva pa dodala da bi bilo dobro da Rale više ništa ne priča i ne oglašava se.

- Raletu bih poručila. Sraletu bih poručila da ne sere više, da začepi gubicu jer ako počnem da pričam sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod. Hermafroditu. Ti treba da promeniš pol, bre, dečko. Tebi bih poručila da promeniš pol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali ima Boga. Neće mnogo proći. Neće ti biti dobro. Sramoto, sram te bilo. Dokle više. A što si lagao mene dve godine. Šta sad lažeš? Budi, bre, gospodin čovek i reci. Da, p*čka sam, da. Smrad sam, da. Lagao sam. Da te neko iole poštuje, bre, dalje, bre. Ološu jedan, bre. Sramoto jedna, bre. Sram te bilo, bre. A moje dete. Je toliko veliko da sve zna.

Ne može više niko nju. Niti da mi pretite to dete. Pa nije moje dete kutija, bre. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod jelke. To si ti. Prazna kutija. Prazan poklon. Hodajuća laž. Lažu pokretu. Čovek čim zine slaže. Sramoto jedna. Ja sam ti verovala. Ja sam išla s tobom. Po bolnicama te vodila. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Jel te nije, bre, sramota, bre, više da lažeš, bre - rekla je Ana, da uz video dodala ispovest koju je dao Rale i priča o Bosni, aludirajući da je sve to izmislio kako ga je ostavila na pumpu.

Oglasila se Ana Nikolić posle Raletove ispovesti Izvor: ananikolicofficial/društvene mreže