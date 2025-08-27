BAZEN, LJULJAŠKE I STAKLO NA SVE STRANE! Cecina ćerka se oglasila iz vile od 6 MILIONA € i pokazala raskošni dom, Anastasija u čizmama usred leta - stajling 10!
Pevačica Anastasija Gudelj, ćerka pevačice Cece Ražnatović, oglasila se na društvenim mrežama iz doma u Španiji. Ona je pokazala kako izgleda njihova vila u Sevilji, a na fotkama smo mogli da vidimo bazen, ljuljaške i staklo na sve strane. Anastasija je pozirala u letnjoj haljini i čizmama.
- Čitava vila je u staklu, što im se posebno dopalo. Prostrana je, a iz dnevne sobe izlazi se pravo na bazen, pored kog su palme. Anastasiji je već sada to omiljeni kutak jer najviše voli da uživa u suncu, koktelima i plivanju. Vila ima još četiri sobe, dva ogromna kupatila, kuhinju opremljenu najsavremenijim aparatima, kao i spavaću sobu sa raskošnim krevetom i garderoberom, u koji je Cecina naslednica smestila sve svoje krpice - ispričao je jednom prilikom izvor blizak paru.
Kako su pisali mediji, Za vilu su iskeširali čak šest miliona evra, ali to im nije bio nikakav problem s obzirom na to Nemanja nedeljno, prema poslednjim podacima, zarađuje 78.846 evra!
Uskoro se sele
Srpski fudbalski reprezentativac i zet Svetlane Cece Ražnatović mogao bi uskoro da pojača Ajaks iz Amsterdama, pa se bračni par, po svemu sudeći, uskoro seli u zemlju lala. Ukoliko bi se ostvario transfer, to bi značilo Gudeljov povratak u Holandiju posle osam godina. A s Nemanjom ide i njegova lepša polovina, s kojom već, kako smo već pisali, gleda stan u Amsterdamu u kom bi živeli ako do ovog transfera dođe.