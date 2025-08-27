Slušaj vest

Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", podelila je na Instagramu zanimljiv recept o tome kako da napravite ručak, a sve košta 200 dinara.

Naime, ona je podelila recept za špagete.

- Sirotinjska jela sa bogatim ukusom! Rucak za 200 din po osobi. To volim drugari - ni iz čega bogatstvo! Ovo je italijansko jelo…špagete "aglio e olio", iliti po naški “Aljo i Oljo sa kupusom” by Vesna de Vinca za dve osobe, a kupus je moj dodatak. Treba vam 200g italijanskih špageta, dve litre vode, jedna kaf. kaš. soli, šestina glavice crvenog kupusa.

Prelivi ili sos kako god hoćete: 6 krupnijih čenova belog luka, 50 ml kvalitetnog maslinovog ulja, jedna vezica peršuna, 100g parmezana, 1/2 kaf. kaš. soli, 1/2 kaf. kaš. sveže mlevenog bibera, 1 kaf. kaš. tucane paprike. Zatim ide 125 ml vruće vode u kojoj su se kuvali špageti.

Vesna de Vinča za stolom Foto: Printscreen/Instagram

Navedene mere su za dve osobe. Najvažnije i prvo jeste - skuvati testo do granice da je tvrdo kuvano ili al dente … da se grize i da je tada tvrdo! Dalje... u dublji tiganj staviti maslinovo ulje i seckani beli luk da se prži, pa onda dodati seckani crveni kupus, so, biber, ljutu papriku i dodati kuvane vode sa vrha špageta koja vri i tako napraviti sos.

Vesna de Vinča pokazala jelo od 200 dinara - špagete Foto: Printscreen/Instagram

U sos sipati špagete i promešati, a zatim nasuti rendani parmezan i peršun odozgo. Uz to će vam prijati lepo belo vino - napisala je ona uz nekoliko fotografija i snimak.

Vesna de Vinča otkrila recept jela za siromašne Izvor: instagram/vesnadevinca

Ne jede po 42 dana

Vesna de Vinča svojevremeno je pričala da je uspela da izdrži bez hrane čak 42 dana i tako skine višak kilograma.

Kako je ispričala počela je da gladuje da bi očistila telo od toksina, a kako joj se taj potez pokazao kao dobar po zdravlje, to obavezno praktikuje jednom godišnje. Više o tome pročitajte ovde.

Nelegalno živela na brodu