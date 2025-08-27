Slušaj vest

Zorica Marković nedavno je imala pravu dramu u svom domu u okolini Beograda kada je i sama primetila da se nešto sumnjivo dešava. Kako tvrdi izvor blizak pevačici, sve je počelo kada su se danima ispred Zoričine kuće pojavljivala dva nepoznata mladića koji su, prema snimcima sa sigurnosnih kamera, kružili oko kuće.

„Nije bilo prvi put da se tu neko mota, ali ovi su bili upadljivi. Stalno su se vraćali, gledali u dvorište, ispitivali teren. Bukvalno su skenirali kuću. Nije joj trebalo mnogo da shvati da je tipuju za pljačku“, priča izvor.

Pevačica je prvo pogledala snimke sa nadzornih kamera, a potom je otišla pravo u policijsku stanicu. Kako tvrdi sagovornik, predala je materijal i prijavila da se oseća ugroženo i da je ubeđena da neko planira da je opljačka.

Foto: Kurir

„Policajci su ozbiljno shvatili njenu prijavu. Rekli su joj da nastavi da prati situaciju i da ih pozove odmah ako ih ponovo primeti. I zaista, ubrzo su se opet pojavili ti isti momci. Zorica je odmah pozvala policiju. Patrola je izašla na teren i privela dvojicu sumnjivih mladića koji su kružili oko njene kuće. U pitanju su maloletni pripadnici romske populacije koji su u policiji priznali da su planirali da iz Zoričinog dvorišta uzmu neke stvari, navodno, građevinski alat i sitnice koje su im bile nadohvat ruke. Nije reč o klasičnoj provali, već o pokušaju krađe iz dvorišta. Ali ko zna dokle bi otišli da ih nije uhvatila na vreme. Srećom, sve se završilo bez veće štete“, kaže izvor i dodaje da se mnogo Zorica uznemirila, uopšte joj nije bilo prijatno.

Ona se nada da se takve neprijatne situacije neće više ponavljati, pa je odmah zvala agenciju da joj postavi još nekoliko kamera oko kuće tako da sada nema nijedan mrtav ugao i sve je pokriveno kamerama.