Ana Nikolić, koja je prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje i određena mu je mera zabrane prilaska, obratila mu se javno i poručila da prestane da priča laži o njoj i njihovoj vezi i kako je ona napravila haos zbog ljubomore.

- Kada gubiš gubi nasmejan, malo dostojanstva ne bi ti bilo na odmet. Nedavno si izgubio oca rekla sam ti kad kroz isto prođeš nemoj da mi dođeš znaš ja sam ga izgubila sa 17 tako da tvoj otac nikad nije okrenuo telefon a da mu prvo pitanje nije bilo gde su Ana i Tara iz poštovanja prema tom čoveku, neću dalje da se nastavljam sa tobom. A ti radi po sopstvenom nahođenju. Mislim da je tvoj otac jako ponosan na tebe jer ovako se ponaša, sve i da jeste tačno, jedan muškarac. Hermafroditu.

Oglasila se Ana Nikolić posle Raletove ispovesti Izvor: ananikolicofficial/društvene mreže

Spomenula mu pokojnog oca

- I samo da javim da nisam pratila Raleta nisam znala da Marina Abramović ima koncept u umetnosti, prosto nisam znala i ja ljubomorišem tebi ti si inače Princ od Bruneja naslednik zilion dolara i i izgledaš kao sin predsednika od Amerike sa onom manekenkom ti si taj Džunior Kenedi izvini nismo te pratili, sigurna kuća za tebe je otvorena da možeš da komponuješ prestani Srale da s***š da ti se ne bih us***a u život. Sad sam mrtva ozbiljna.

Podsetimo, Rale je sada za Kurir otkrio detalje sukoba i ispričao svoju stranu priče.

- Ja sam od svog života lepog... Napravio sam roba. Ne mogu da kažem da nisam kriv jer sam svesno ušao u sve, a i Taru sam zavoleo. Nije moje dete, ali kao da jeste. To je jedno predivno dete. Jednostavno, nisam više imao autoritet nad svojim životom, niti sam donosio sam odluke - započeo je svoju ispovest Goran Ratković Rale i nastavio:

- Bio sam dadilja, bio sam vozač, sve drugo, samo nisam bio ono što treba da budem, a to je Rale. Postao sam krpa sa kojom je ona brisala pod. Kada je osetila da može, naravno da je to koristila. To je non-stop kulminiralo. U početku sam se borio, govorio sam sebi da ne može više ovako, a s druge strane, kažem sebi: "Biće sve dobro, sve će leći na svoje mesto". Generalno, nismo imali krucijalni problem osim tog njenog ponašanja.

Proletela kroz kapiju

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je Ana Nikolić u subotu veče policiji prijavila dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, novi detalji incidenta isplivavaju na površinu. Pevačica je posle svađe s kompozitorom toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.