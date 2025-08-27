Slušaj vest

Poznati reper Vuk Mob i njegova partnerka Aleksandra stavili su tačku na svoju vezu koja je trajala više od godinu dana.

Iako o svom privatnom životu retko govori, Vuk je krajem prošle godine podelio zajedničku fotografiju sa devojkom, ali nikada nije želeo detaljno da priča o njihovom odnosu. Sada je Aleksandra otkrila da više nisu zajedno.

Bivša devojka Vuka Moba
Bivša devojka Vuka Moba otkrila da je raskinila sa reperom Foto: Printscreen/Instagram

Naime, tokom odgovaranja na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, jedno od njih bilo je: „Da li si još u vezi sa Vukom Mobom?“ Aleksandra je bez zadrške odgovorila da su raskinuli i dodala koliko je njihova ljubavna priča trajala.

Vuk Mob pokazao devojku s kojom je 9 meseci u vezi Foto: Pritnscreen/Instagram

Bio sa Tijanom M

Podsetimo reper je pre Aleksandre bio u vezi sa pevačicom Tijanom Em. Dva meseca nakon što su svoju vezu ozvaničili javnim objavama, usledio je raskid. Postojale su špekulacije da je njihov odnos samo marketinški trik.

Tijana Milentijević je za portal „Srbija Danas“ otkrila da su i dalje u dobrim odnosima, ali nije želela detaljisati o tome šta se tačno dešava između njih.

„Mi smo u odličnim odnosima, situacija je malo komplikovana, ali ništa nije sigurno, tako da ne bih mnogo pričala. Srećna sam, čujemo se i videćemo šta će biti. Ostali smo prijatelji, a možda nećemo ostati samo prijatelji, to ćemo tek videti. Ne mogu ništa da kažem, ni ja ne znam“, izjavila je tad Tijana.

