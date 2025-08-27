Slušaj vest

Nakon što je zasluženo poneo titulu pobednika "Zvezda Granda", Nikola Stanišić održao je pobednički koncert u srcu Skoplja!

Na Trgu Avtokomanda, pred nekoliko hiljada ljudi ovaj spektakl nije bio samo još jedan nastup, bio je to istinski praznik muzike i emocija, a mladi Nikola, kome je mentorka bila Svetlana Ceca Ražnatović, pokazao je zašto je upravo on poneo titulu pobednika najpopularnijeg takmičenja!

Saborci i prijatelji

Na bini mu se pridružilo i nekoliko kolega iz takmičenja, nekadašnji konkurenti, a danas pravi saborci i prijatelji, što je ceo događaj učinilo još posebnijim - Iva Jokanović, Zoran Ružić Ferrari, Anđela Arman, Ahmed Sejfić i Mate Milićević.

1/5 Vidi galeriju Nikola Stanišić Foto: Z.K. Munja

- Presrećan sam. Zahvalan sam svima koji su uz mene od prvog dana, zahvalan sam publici, porodici, mentoru, kolegama... Ovaj trenutak ne bih menjao ni za šta. Ponosan sam na sve što smo zajedno prošli i jedva čekam vreme koje dolazi. Ovo je tek početak - izjavio je vidno emotivni Nikola nakon nastupa.

Pesma se čula i nakon koncerta

Publika u Skoplju ga je dočekala aplauzima i ovacijama, a Nikola im je uzvratio fantastičnom energijom.

Nikola Stanišić ugostio kolege finaliste na koncertu u Skoplju Foto: Z.K. Munja

Još dugo nakon što se koncert završio, Skopljem se orila pesma, budući da je popularni pevač sa svojim najbilžima nastavio slavlje mimo kamera i fotoaparata!