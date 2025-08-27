Slušaj vest

Voditeljka i influenserka iz Bosne i Hercegovine Hana Hadžiavdagić otkrila je putem Instagrama da je postala meta podmetanja od strane jedne koleginice sa mreža.Hana se na svom Instagramu oglasila tim povodom.

- Upravo sam čula (po treći put sa različitih strana) da je jedna influenserka govorila klijentima da ukoliko rade sa mnom neće raditi sa njom i da je neke odgovarala od saradnji sa mnom. I znate šta? Tačno sam znala da je ta osoba upravo takva, a predstavlja se potpuno drugačije. Što je najtužnije, mnogi su naseli na tu šuplju socijalnu proču, no mom instinktu niko nije pobegao pa ni ona. Dno da se neko ko kaže da je ispunjen i srećan (a frustracija vrišti iz te osobe i to se vidi ako si imalo pametan jer živi emotivno lažni život) bavi takvim stvarima. I ne, nemam potrebu da imenujem jer ima neko gore ko sve to posloži. Karma je čudo - napisala je ona.

- S obzirom da će se ta osoba prepoznati samo da joj kažem da je dobila dva posla zahvaljujući mojoj preporuci. Dobar i budala ista stvar, još jednom dokazano.

Odustala od vantelesne oplodnje

Podsetimo, Hana i njen suprug Tarik pokušavali su da dobiju dete vantelesnom oplodnjom, o čemu je ona javno govorila. Međutim, kako je nedavno otkrila, ona je od procesa VTO odustala.

"Da li ste još uvek u procesu VTO? Ja tek treba da idem, pa zato pitam", glasilo je pitanje na koje je Hana odgovorila: