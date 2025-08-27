Slušaj vest

Pevač Miloš Bojanić je više puta isticao koliko voli Crnogorsko primorje, a nedavno je otkrio da bi ostatak života rado proveo krstareći morem. U tom slučaju vilu bi prodao za dva miliona evra.

- Želim da ostatak života budem na vodi i katamaranu da krstarim sa svojom Brankom. Ono što ulovimo, to ćemo i da jedemo. Ješćemo ribu, kupićemo paradajz, luk, krompir, maslinovo ulje, mali gumeni čamac za nabavku ostalih stvari. Imamo struju besplatno, zbog toga ja to kupujem, zato što je struja besplatna... Napravićemo panele i imaćemo struju, sve što nam treba, frižidere i polako - rekao je Bojanić.

Šta god da odluči u budućnosti, jedno je sigurno - Bojanić neće nikuda iz Crne Gore.

- Ne idem iz Baošića, ne idem iz Crne Gore. Mogao sam na bilo kojoj tački sveta da kupim kuću ili plac, ali ne - istakao je pevač svojevremeno za "Grand".