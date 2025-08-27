VELIKI HUMANITARNI KONCERT ZA ISKRU LEKIĆ U VALJEVU: Velike muzičke zvezde pevaju za malu heroinu - svi na plato obdaništa Bubamara 28. avgusta!
Na platou obdaništa Bubamara u Valjevu, 28. avgusta sa početkom u 19 časova, održaće se veliki humanitarni koncert posvećen pomoći devojčici Iskri Lekić.
Na bini će se okupiti veliki broj muzičkih zvezda kako bi zajedno pružili podršku ovoj maloj heroini i njenoj porodici. Publiku očekuju nastupi Mileta Kitića, Tijane M, Emira Đulovića, Nadežde Biljić, Neše Manojlovića, Indy i Rade Kosmajca, a atmosferu će dodatno upotpuniti orkestar Nikole Lukića i DJ Milano.
Program će voditi Uroš Božić, a organizatori pozivaju sve građane Valjeva i okoline da svojim prisustvom i donacijama pomognu da se sakupi što više sredstava za lečenje i bolju budućnost male Iskre.
Humanitarni koncert je prilika da se pokaže snaga zajedništva, humanosti i ljubavi. Ulaz je slobodan, a kutije za dobrovoljne priloge biće postavljene na više punktova tokom večeri.
Organizatori apeluju da što veći broj ljudi dođe i podrži akciju, jer svaki osmeh i svaki dinar znače korak bliže Iskrinom ozdravljenju.