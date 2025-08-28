Slušaj vest

Slovenac Boris Vidović našao se ovog leta pred kamerama svetske produkcije najgledanijeg rijalitiju na svetu "Love Island".

On je svet osvojio svojim specifičnim akcentom, ali i flertom sa raznim devojkama koje su se našle na ostrvu.

Iako su ga gledaoci u jednom momentu podržali te je imao najviše sms glasova, nakon raskida sa učesnicom našao se na dnu liste i ispao je tik pre finala.

Mi smo sada kontaktirali Borisa koji je bio otvoren za razgovor sa nama.

Kako je došlo do učešća u ovom projektu

1/5 Vidi galeriju Boris Vidović u rijalitiju Love Island Foto: Printscreen/instagram/borisvidovic

Boris otkriva da su ga zvale čak dve produkcije.

"Dok sam bio još u Dubaiju, kontaktirala me je američka produkcija i počeo sam sa kastinzima, ali sam na kraju odlučio da to neću raditi. Kada sam se vratio kući u Sloveniju, kontaktirala me je i engleska produkcija preko društvenih mreža, pa sam pomislio "Ako su me sada već drugi put pronašli, onda moram da završim kasting"".

Zanimalo nas je kakva je inostrana produkcija izvan kamera.

"Inostrana produkcija je zaista na visokom nivou, bio sam veoma zadovoljan uslovima. Sve je bilo profesionalno organizovano i iskustvo je bilo sjajno", kaže Vidović pa otkriva da li postoji nešto što se ne snima, a dešava se u vili.

"Sve je realno, sve je otprilike onako kako vidite na tv-u. Nema tu nekih velikih tajni ili skrivenih scena. Naravno, postoje trenuci između snimanja koje ne vidite – kako se smejemo, igramo, pijemo kafu ili samo blejimo dok čekamo da snimanje počne, ali to ne menja suštinu svega što ide u emisiju. Dakle, sve što gledate je stvarno i iskreno, samo je kamera malo selektivna."

Učeće u Eliti

Pitali smo ga i da li je imao tremu od kamera, čuje li se sa nekom učesnicom, kao i da li ulazi u Elitu.

"Nisam imao tremu, jer sam već ranije bio u jednom rijaliti šou programu. Zadovoljan sam kako su me prikazali – baš takvog kakav jesam, nasmejanog i često šaljivog, što se kontakta tiče, trenutno nisam u vezi ni sa jednom devojkom iz programa, a najverovatnije ne bih učestvovao u srpskom rijalitiju, ali znate kako kažu – nikad ne reci nikad."

Kontakt sa starletama iz naših rijalitija

Zanimalo nas je da li se ikada čuo sa nekom rijaliti učesnicom iz Srbije.

"Ne, nisam, a nikad nisam ni gledao srpski rijaliti, tako da ne mogu da kažem koja mi je najlepša. Što se tiče mog tipa devojke… ako njena energija poklapa moju energiju, to je moj tip."

Za kraj Boris je govorio o svojim poslovnim uspesima u Dubaiju.

"Trenutno sam kod kuće u Sloveniji, ali se uskoro vraćam u Dubai i nastavljam svoju modeling karijeru. Takođe, planiram da radim na novim projektima i saradnjama, pa se nadam da će biti još dosta uzbudljivih stvari u narednom periodu."

Imao je poruku i za sve fanove sa Balkana.

"Hvala svima koji me prate! Drago mi je što ste uz mene i nadam se da ćemo zajedno deliti još mnogo zabave i lepih trenutaka."

Kurir.rs

Pogledajte dodatni snimak: