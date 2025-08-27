Slušaj vest

Marko Miljković olasio se na Instagramu tvrdnjom da već godinu dana trpi maltretiranje od strane komšije iz zgrade. On je i jedan od vlasnika firme koja je gradila zgradu u kojoj se nalazi njegov i Lunin stan. On je objavio komšijinu fotografiju na Instagramu i napisao:

"Vlasnik svih nas"

- Da vas upoznam sa komšijom, vođa našeg objekta u kojem živimo, a po ponašanju rekao bih vlasnik svih nas i naših stanova u naselju Plato Bežanija. Ova teleća glava misli da može da nam zagorčava život godinu dana i jače.

Miljković tvrdi da komšija pokušava da mu zagorča život.

- On se više od godinu dana bavi Markom Miljkovićem, mogu vam reći dragi ljudi moji da sam uspeo u životu. Firma u kojoj je on direktor ima promet 15 milijardi godišnje, ja sam prosto u šoku da se takvi ljudi bave rijaliti ličnostima, prijavljuju ih policiji, nasrću na njih u prolazu (imam snimak, ali otom-potom).

Foto: ATA images

Na kraju je Marko javno upozorio komšiju da se skloni od njega.

Ozbiljna poruka

- Svaka čast majstore, ali vreme je da od**bes od Marka Miljkovića, jer veruj mi da moju igru ne znaš da igraš - napisao je.

Podsetimo, Marko je prošle godine napravio incident u zgradi kada je komšiji na terasu bacio 60 jaja zbog čega je reagovala policija.

- Za 60 jaja, smejurija! Idem još 60 da kupim kad me puste, n**ebaću im se majke svima - poručio je tada Marko.

Tada se oglasio i komšija koji je ušao u sukob s Miljkovićem.

Foto: Petar Aleksić

- Ništa se strašno nije dogodilo, sem njegovih performansa, ali meni je to normalno. Firma koja je radila zgradu napravila je propust, kad su ograde montirali, nisu dobro ofarbali, pa je to počelo da se ljušti, pa su sada oni krenuli u akciju da to popravljaju, da sređuju od stana do stana. Bili su juče sa ove strane, jutros su došli kod nas u stan, a ja nisam bio kod kuće. Imao sam obaveze i dobro je što nisam bio kod kuće. To je sat vremena posla, a on je onda došao na vrata onako agresivno da pita šta se to radi, onako bahato, valjda to tako ide. Posle je pravio haos po zgradi. Policija je došla, pa su ga opomenuli, a onda su ga priveli - počeo je komšija, pa otkrio u kakvim su odnosima:

Foto: Printscreen YouTube

- Meni je ovo sve zaista neprijatno. Uredno im se javljamo. Njega je kućni savet prijavio, iz priča sam čuo da je problematičan, upadao je komšijama u stan. Nisam očekivao ovako ponašanje, a nisam ni očekivao majstore jutros kod kuće, to pitanje mora da se reši, ne znam šta je trebalo, da mu se pismeno obratim? Iznenađen sam, to jeste padalo na terasu, ali to je pola sata posla, to investitor radi, nisam ja angažovao radove. Ja sad moram da čistim terasu, štorkava je od jaja. Zapeklo se sve, nije lako očistiti. Imam dve male beb kući i trudnu ženu, u petom mesecu je trudnoće, pretrpela je stres - rekao je tada komšija.