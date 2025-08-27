Slušaj vest

Još od malih nogu Veljko Ražnatović je pod lupom javnosti kao sin muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, a sada i kao uspešan bokser. Svadba sa Bogdanom Rodić i selidba u Titel, kao i dolazak svakog od sinova na svet bio je propraćen medijski.

Mladi bračni par svio je svoje gnezdo u Titelu, a njihove komšije otkrile su nepoznate detalje o paru.

- Porodica Rodić je ovde čuvena, to su radni ljudi i svoju decu su tako vaspitali. Veljko se potpuno uklopio sa njima, postao je pravi domaćin. Oni tu gaje piliće, pse i prasiće. Rade po ceo dan, ne staju. Bogdanu viđamo najviše i njenu mamu jer one šetaju decu i idu do prodavnice. Domaćinska je to kuća - kaže komšija iz susedne ulice.

Dolazak Cece u početku im je bio neobičan, a onda su se navikli.

- Znate, u početku su se deca okupljala da je vide kada dođe. To je bila euforija svakodnevno. Svadba kada je bila svi su u komšiluku bili na prozorima da vide svaki momenat, ovde je bilo baš puno novinara, kaže baka koju smo sreli u obližnjoj prodavnici, pa dodaje:

- Ceca sada dolazi kao i svi mi što šetamo, u trenerci i bez šminke. Lepo izgleda, da vam kažem, nema tu kod nje šta da se priča da je lepša na TV-u, ista i bez šminke zrači.

Na njoj se godine ne vide. Prođe tu, ne šeta po selu ali je vidimo kada sedi u dvorištu sa prijateljima, smeje se i trči, igra sa mališanima. Jednom sam je videla u trambolini, šta više da vam kažem. Veljko se uljudno javi, sa Bogdanom popričamo.

U kući je veselo

Meštani kažu da se u kući Rodića svako malo nešto slavi.

- Tamo je uvek veselo, ima ih dosta pa je uvek nekom rođendan i onda je tu gozba. I mališani slave tu rođendan pored bazena. Veljka čak vidimo i kada trči i trenira. Moj sin prati njegove mečeve jer voli boks, kaže jedan od komšija i dodaje:

- Ceca uglavnom autom uđe u dvorište ali je vidimo. Dolazi u potpuno opuštenom izdanju, trenerka ili farmerke, bela majica. Nije ni čudo što je uspešna i popularna jer je ona žena koja ume sa narodom. Prosto plani i nije se uzdigla. Ovde dođe u posetu sinu i snajki kao što bi svaka druga majka.

Sestra Rodić bile su poznate i pre nego što su se udale za Veljka i Šijana.

