Ema Cepter, usvojena ćerka poznatog milionera Filipa Ceptera, često na društvenim mrežama deli trenutke iz svog života, a ovoga puta pokazala je i deo luksuznog doma.

Na fotografijama koje je objavila, Ema je pozirala u pocepanim farmerkama i kratkom topu, dok se iza nje mogao videti enterijer dnevne sobe. Prostor je prostran, bez tepiha, a odmah pored ulaznih vrata nalazi se mali drveni cipelarnik. Posebnu pažnju privukao je veliki beli klavir, na kome su poređani kozmetički proizvodi, dok je iznad njega postavljeno ogromno okruglo ogledalo.

Uz objavu je kratko poručila: „Novo poglavlje.“

Zahvalna i ponosna na oca

Ema, koja je nedavno diplomiralan u Londonu psihologiju, nikada nije krila koliko je zahvalna porodici koja ju je usvojila i pružila joj dom. Ona se jednom prilikom na Instagramu zahvalila roditeljima, pre svega ocu, za ljubav koju joj pružaju.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

