Slušaj vest

Influenserka Ela Dvornik, ćerka legendarnog muzičara Dina Dvornika i unuka glumca Borisa Dvornika, već godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske scene. Uz karijeru na društvenim mrežama okušala se i u preduzetništvu, ali poslednji poslovni podaci otkrivaju da se našla pred ozbiljnim izazovima.

Ela je u aprilu 2023. godine osnovala firmu Alterella, registrovanu za delatnost promocije, reklame i propagande. U prvoj godini poslovanja ostvarila je promet od 64.000 evra i neto dobit od 12.400 evra, a zaposlena je bila jedna osoba sa platom od 398 evra.

Godinu kasnije prihodi su porasli na gotovo 100.000 evra, a neto dobit na 14.700 evra, dok je zaposlenici plata povećana na 833 evra. Uprkos rastu, prema podacima Poslovne Hrvatske, firma je trenutno u blokadi.

Direktorka Alterelle je Ela, dok se kao osnivač vodi Sead Ajaz. Međutim, problemi se ne zaustavljaju na tome – i njen obrt Cruella je u blokadi. Do prošle godine Ela je sa bivšim suprugom imala i firmu Manijak, koja je izbrisana u oktobru 2024. godine. Iako je godinama poslovala pozitivno s neto dobiti većom od 50.000 evra, u godini njihovog razvoda završila je u dugu od gotovo 26.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Ela Dvornik sa ocem Dinom Dvornikom Foto: Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva

Nije završila ni srednju školu

Njeni poslovni usponi i padovi godinama su u fokusu javnosti zbog činjenice da nije završila ni srednju školu. Štaviše, odustala je od obrazovanja još u drugom razredu srednje škole, na šta je posebno negodovao njen deda, glumačka legenda Boris Dvornik. Ella je o svom obrazovanju otvoreno govorila 2023. na konferenciji „Beep Up“. Pohađala je Umetničku školu u Zagrebu, ali ju je napustila u drugom razredu zbog snimanja serije „Rođaci“, koja nikada nije prikazana.

– Stalno me kopkalo to što nikada nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram da ispunim. Znala sam da neću ići na faks ni ništa – priznala je tada Ela.