Popularni kompozitor Aleksandar Milić Mili objavio je fotografije sa letovanja, gde trenutno uživa sa suprugom, a prizor koji je pokazao oduševio je žensku populaciju.

Mili je, kao neko ko je poznat po tome što često putuje i posećuje egzotične destinacije, pozirao u plićaku bez majice u donjem delu kupaćeg kostima.

U prvi plan su došli njegovi trbušnjaci kao i mišići na rukama.

Aleksandar Milić Mili na plaži pozira bez majice Foto: Printscreen Instagram

Mili dosta vodi računa o izgledu i ishrani, a i redovno vežba kako bi ostao u formi i bio zadovoljan svojim izgledom te nije ni čudo da je postigao ovakve rezultate.

Najgori đak u istoriji muzičke škole

- Ivan i ja smo tako odgajani da smo imali razne aktivnosti, sport, muziku i školu i ako u tim stvarima dajemo rezultate, bili smo slobodni da radimo šta hoćemo. Roditelji su nas podržavali, pogotovo u muzici. Ivan je bio sjajan pijanista, a ja najlošiji đak u istoriji muzičke škole koja ima tradiciju 200 godina. Nikad ništa nisam vežbao, svirao sam sa 12 dok su svi ostali u grupi imali 9 godina. Bio sam katastrofa, ali sam vrlo rano počeo da pravim pesme. Već sa 9 godina sam dobio prvu nagradu Hrvatske za dečiju poeziju. Stalno me je privlačilo da svoje misli i unutrašnji svet beležim na papiru - ispričao je jednom prilikom muzičar koji se sa porodicom iz Hrvatske preselio za Beograd.

- Došao sam u Beograd bez ičega, u majici i farmerkama, ali i tada sam razmišljao da će se i to završiti i da ću prekinuti tok takvog života, da spavam kod sestre Ninice iza neke peći. Čudan i težak period, ali ja to tako nisam doživljavao.

Kurir.rs

