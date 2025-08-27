Slušaj vest

Nekada su kafane pisale istoriju, bile su mesto okupljanja muzičara, pesnika, političara i boema. Danas, mnoge od njih polako izumiru, zamenjene klubovima, brzim pićima i još bržim zaboravom. Zbog čega je to tako objasnili su gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Miša Mijatović, harmonikaš, Mikica Antonić, pevač i producent.

Mijatović: U kafani sam pravio društvo Tozovcu i Tomi Zdravkoviću

Mijatović je stekao mišljenje da je odlazak u kafanu praksa koja nestaje, te je podelio sećanja koja mogu preneti atmosferu jedne klasične kafanske večeri.

Foto: Kurir Televizija

- Kafane polako izumiru, tako je već duži vremenski period. Kada sam ja ušao u profesionalne muzičke vode, kafane su bile mesto sastajanja, druženja i dogovaranja. Naša generacija zakačila je i poznate glumce, umetnike i književnike. Od njih smo imali šta da čujemo - rekao je on i dodao:

- Imao sam privilegiju i čast da upoznam muzičare koji su me i uveli u taj posao, poput Bore Dugića, Bokija Miloševića i Dragana Aleksandrića. Obilazio sam kafane sa njima, upoznao i slušao ljude koji su bili mudri i prepametni, pisali tekstove. Starija generacija je najveće hitove u kafani napisala, ali i uz pomoć alkohola. Nije bilo lako ni družiti se sa njima, nije moglo da im se parira. Ja nisam pio, ali bio sam tu da im pravim društvo, Tozovcu, Tomi Zdravkoviću...

Foto: Kurir Televizija

Antonić: Mladi ljudi brzo žive, u kafani se sedelo satima

Promena načina života među mladima dovela je do manje posećenosti kafana. Korišćenje telefona uticalo je na količinu komunikacije, a samim tim i na društvei život pojedinaca. Antonić se prisetio kako je nekada bilo.

- Mladi ljudi brže žive. U kafanama se provodilo više vremena. Dešavalo se da dođeš sam u kafanu, a izađeš sa tri kuma. Sada su aktuelni klubovi. U pitanju je društveni i izuzetno zabavan način komunikacije. Svi oko tebe se vesele. Nastupao sam u ono vreme po celoj Jugoslaviji. Svako veće je bilo muzike, potpuno druga priča.

"PRAVIO SAM DRUŠTVO TOMI I TOZOVCU, ALI NISAM PIO KAO ONI" Čuveni harmonikaš Miša Mijatović se prisetio: Ovako su uz alkohol nastajali najveći boemski hitovi Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs