Bivši rijaliti učesnik Marko Miljković oglasio se nakon što je na mrežama obelodanio komšiju za kojeg tvrdi da njega i njegovu prodicu zlostavlja već duže od godinu dana.

Nakon navoda na mrežama, kontaktirali smo Marka koji je otkrio nove jezive tvrdnje.

- Godinu dana i jače već teroriše, i šta sve radi prijavljuje non stop policiji, dolazi ovde pravi smicalice razne. Ne znam u kakvim je odnosijma sa drugima, ne ulazim u to ja živim svoj život, mene ne zanima apsolutno niko drugi, mene zanima samo mene ja i moja porodica. Verujem da ima problem sa svima jer je takafv kakav je - naveo je Marko Miljković.

Miljković je dalje naveo da je komšija i nasrnuo na njega u prolazu, a da mu i često šalje policiju na vrata u kasnim noćnim satima.

- U prolazu je nasrnuo na mene, ja sam to sve snimio on zna da ja imam snimak i ja ću taj snimak objaviti, sledeći ukoliko on nastavi da se ovako ponaša. Da prijavljuje svaku glupost za sve da mi šalje policiju non stop, da mi ovde policija kuca na vrata deca dok mi spavaju i slično.

Lunin suprug tvrdi da ne zna odakle animozitet sa komšijine strane postoji, ali da se ponaša kao da je zgrada njegova

- On od prvog dana se tako bahato ponaša kao da je zgrada njegova. On postavlja upravnike zgrada on je taj koji se pita za sve, niko se ne pita za ništa, on je tu u komisiji on određuje koja će cena biti za iznajmljivanje prostora i slične stvari, zaobilazi odluke stambene zajednice, odluke zakona, na sve moguće stvari stavlja ovde neke klime...gde misli da može da se stavi, nebitno što se ljudi guše on je isforsirao da jedna klima bude na -2 daleko bilo, a ljudi se guše dole... - rekao je Marko Miljković, pa nastavio:

- Ignorsao sam, ignorsao...al očigledno da ne smeju stavlja ograde tu gde on misli da može da stavi, bez ikakve odluke bez ičega, ne pitaju se stanari maltene ni za šta on sve završava brzinski i sve je navikao da to tako da ide. ne može tako da ide, mora da postoji zakon mora da postoji odluka stambene zajednice i da se svi stanari pitaju za sve što se radi. Za jednu sijalicu koja se menja mora da se pitaju svi stanari. Ne može on da menja sijalicu ako nije pitao sve stanare. Ali uporno već četiri godine a samo godinu dana mene maltretira...

Nije isti čovek koji ga je gađao jajima, ali je doprineo tom problemu

Pitali smo Miljkovića i da li je to isti komšija s kojim je imao problem pre nekoliko godina kada ga je gađao jajima.

- To nije isti čovek ali je doprineo, ja uvek krećem od glave tamo gde najviše smrdi, znači smrdi kod ovog čoveka. Toliko se bahato ponaša van pameti...ovo nasilje je van pameti..

Marko tvrdi da je komšija i verbalno nasrnuo na njega i to pred ćerkama koje je tada vodio u vrtić.

- Imao sam direktan verbalni okršaj gde me izvređao, gde je nasrnuo na mene pred decom kad sam decu vodio u vrtić i imam snimak kako se ponašao, ali još to neću objaviti. Ja tvrdim da je tako bilo nek me on demantuje.

- Nemam ništa drug nego da podelim sa javnošću, da javnost zna o čemu se radi, ne daj Bože da se meni sutra nešto desi zna se zašto se desilo i kako se desilo. Ja da puštam nekog da maltretira i mene i moju porodicu nema šanse.