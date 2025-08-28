Slušaj vest

Ana Nikolić u subotu je prijavila policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, koja je posle produžena na 30 dana.

U međuvremenu su se u javnosti oglašavali i pevačica i kompozitor iznoseći strašne optužbe na račun jedno drugog, a prema priči našeg izvora upućenog u dešavanja, Ana sve do srede rano ujutru nije ni dolazila u stan na Voždovcu.

Ana Nikolić u kolima nosi crne naočale Foto: Pritntscreen/Instagram

Pevačica je pravo sa Avale, posle posete Urgentnom centru i policijskoj stanici, s drugaricom otišla u hotel kako bi se sklonila od svih.

1/4 Vidi galeriju Zgrada i haos na terasi Ane Nikolić Foto: Kurir

- Da bi izbegla medije, Ana je odmah otišla u jedan hotel s drugaricom koja je s njom bila i u Urgentnom centru. Tamo je provela tri dana i skoro da nije izlazila. Sve vreme je plakala i bila je jako uznemirena zbog čitave situacije s Raletom, a u jednom trenutku je našla i makaze i sebi od tuge odsekla kosu. Ovo ju je baš dotuklo jer je sigurna da ju je on varao gde je stigao. Ona je samo u ponedeljak otišla do manastira Rakovica, gde se pomolila i upalila sveće.

Sva je bila zakamuflirana kako je neko ne bi primetio i uslikao. Jedva je hodala od stresa i plača. Odmah posle toga se vratila u hotel i više nije izlazila. Laknulo joj je tek kad je saznala da je Rale dobio zabranu prilaska od 30 dana i da neće smeti da joj dolazi na vrata. Tada je odlučila da se vrati u svoj stan. Došla je pred zoru, a sada je u njemu sama, zatvorila je sve prozore i ne planira da izlazi - zaključuje naš izvor.

1/4 Vidi galeriju Uništen auto Ane Nikolić Foto: Kurir

Tragom te priče, naša ekipa je juče rano ujutru posetila naselje na Voždovcu gde Ana ima svoj stan, kako bismo saznali šta se tamo dešava nakon skandala.

Čim smo stigli, mogli smo da primetimo njen automobil, koji je bio parkiran ispred ulaza, a na kom su vidljivi tragovi udarca u rampu kuće na Avali, o čemu je i sam Rale govorio za medije. Luksuzni "mercedes" je, blago rečeno, demoliran, pa mu je pored ogrebotina i ulubljenja sa svih strana, prednji deo zalepljen crnom izolir trakom kako ne bi otpao do posete auto-servisu.

1/4 Vidi galeriju Unutrašnjost automobila Ane Nikolić Foto: Kurir

Unutrašnjost automobila je priča za sebe - u njemu smo mogli da vidimo razbacane pikavce i pepeo, ostatke trule jabuke, etikete s garderobe, termos, razne otpatke, ranac Anine ćerke...

Ni na njenoj terasi nije bilo bolje stanje, izgledala je, kako je jedna komšinica ranije izjavila, kao da je bačena bomba. Tepisi, traka za trčanje, bicikl, kutije i kese s đubretom, crni džakovi i saksije samo su neke od stvari koje smo mogli da primetimo. Roletne su bile spuštene, a na naše pozive pevačica nije odgovarala.

1/14 Vidi galeriju Ana Nikolić od tuge odsekla kosu Foto: Pritntscreen/Instagram

- Tuga šta se dešava s tom ženom. Čula sam je kad je jutros dolazila. Odmah je otišla u stan. Ko zna kad će ona izaći. Mislila sam da će se malo oporaviti, vidim da je dosta radila letos, imala je hitove.

Onaj čupavi deda je za sve kriv. Nadam se da se neće pomiriti. Baš mi je žao Ane - kratko nam je rekla jedna Anina komšinica.

Zgrada Ane Nikolić na Voždovcu: