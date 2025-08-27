Slušaj vest

Marko Perković Tompson našao se u centru skandala zbog kuće koja je opasna po okolinu, a koja je legalizovana!

Kako prenosi hrvatski list Nacional, a koji je imao uvid u spise veštaka koji su napisali da je on postupao sebično, hrvatski ekstremista je ugrozio interese komšija.

- Tompson se pojavio kao investitor bespravno sagrađenog projekta, pa je kasnije odlučio da se okoristiti plodovima građevinskog kriminala. On je prisvojio zajedničke prostorije, kao i terasu. Komšije se godinama žale da im prokišnjava i da se kvare instalacije, a prema zapisima, Tompson nije uknjižen kao vlasnik ravnog krova, već kao suvlasnik iako u praksi on koristi ceo krov - piše između ostalog.

Kako je dalje navedeno, Perković je na krovu napravio bazen koji ima 50 tona vode, a u slučaju zemljotresa, to izaziva opasnost po komšije iz susedne zgrade. Kako dalje objašnjavaju, travnjak sprečava odvod vode, a i dva zidna kamina u njegovoj kući predstavljaju opasnost od požara. Uprkos tome, njegova kuća je legalizovana.

U komentarima su ljudi izražavali svoj bes i zabrinutost zbog situacije, pa su pisali da će podaviti komšije.

Podsetimo, na Tompsonovom koncertu u avgustu u Zagrebu orila se pesma o ustaškim zločinima. Inače, on je 2019. godine tvrdio za nemački list Frankfurter algemajne cajtung da tu pesmu nikada nije pevao. Potom je rekao da ju je pripit pevao, a onda je i to porekao.

- Niti sam rekao da sam bio pripit, niti da su je naše dede pevale i ne znam otkud vam to. Ja nisam autor te pesme niti sam ikada snimio tu pesmu, niti je ikada bila službeni deo moga repertoara. Ta pesma je podvala i po svome sadržaju potpuno suprotna ideologiji kojoj pripadam. Povezivanje s tom pesmom za mene je uvredljivo i odlučno odbijam takve podvale koje imaju za cilj samo da mi naštete - rekao je on tada.

U analizi pod naslovom "Pevačev fašistički pozdrav podsetio na krvavu prošlost Hrvatske" američki list navodi da je Tompson poveo publiku u skandiranje ratnog pozdrava hrvatske fašističke vlade iz Drugog svetskog rata "Za dom!", na šta je okupljena masa odgovorila rečima "Spremni!"

List podseća da je brutalnost ustaškog režima bila toliko ekstremna da su čak i nacistički vojni komandanti bili šokirani masovnim ubistvima, mučenjima i silovanjima kojima su prisustvovali. Oni ocenjuju da Tompson svojim pesmama nudi idealizovanu viziju Hrvatske, koja kod dela publike deluje kao protivteža sve većem nezadovoljstvu, posebno među mladima koji u velikom broju napuštaju zemlju od ulaska u Evropsku uniju 2013. godine.

